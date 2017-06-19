Скандал в Боровлянах: жители коттеджей у леса против вырубки под строительство школы и садика

О том, что Боровляны ждут изменения, не все местные знают и сегодня. Тем временем уже больше двух недель идет общественное обсуждение проекта: «Генеральный план пос. Лесной и д. Боровляны Минского района (корректировка)». Выглядит это так: в сельсовете висит план застройки, в приемной — обычная школьная тетрадь, где линейки заклеены надписью «Журнал для замечаний и предложений по проекту». В ней большая часть записей от жителей квартала в границах улиц Детской — Жемчужной — Строителей. Люди просят об одном: не вырубать лес ради строительства школы и детского сада.



Лес, который собираются вырубить ради строительства детского сада и школы

В 4-м Детском переулке в 10 часов утра было шумно: там собрались жители близлежащих улиц, чтобы решить, что делать в сложившейся ситуации. А ситуация такая: если генплан утвердят, то на месте пяти гектаров леса появятся детский сад и школа, а тихие улицы Подлесную и Опытную расширят до четырехполосной дороги (на плане новая улица пока обозначена как Проектируемая № 3).





Грядущим изменениям местные жители коттеджного поселка отнюдь не рады, хотя и признают, что дороги у них в плохом состоянии. Вспоминают, как пятнадцать лет назад они переплачивали за участки именно потому, что те расположены у леса.





— Даже постановка вопроса чиновниками смутила, — говорит эмоционально Светлана Владимировна, которая пришла на встречу в рабочем комбинезоне. — Мол, буржуи, понастроили тут частных домов и ничего нам не надо. Какие мы буржуи? Многие продавали квартиры в Минске, чтобы уехать жить за город, где тихо, зелено и спокойно. А потом дома строили по десять лет. И сами ухаживаем за своими участками. Вот хожу с косой, газон стригу. Чем мы заслужили это неуважение? Считаем, что местные власти занимаются рейдерским захватом земли, в частности леса. Потому что под благим предлогом строительства садика и школы, пытаются освоить участок под многоквартирное жилье.





Жители слушали Светлану Владимировну и одобрительно кивали. Многие подтверждали, что переезжали в Боровляны из минских квартир жить на природу. А получается, что попали в ловушку.

— Мы понимаем, что в Боровлянах не хватает инфраструктуры. На очереди в детский сад стоит две тысячи детей. И нашим детям, внукам нужны и садики, и школы. Но не такой ценой! Зачем вырубать ради этого лес? Сразу за лесом — поле, пусть там и строят! — говорил активист и местный житель Вадим Трефиловский.





Его поддерживает местный житель Александр Волошин. Говорит, что сельсовет даже не оповестил людей о том, что со 2-го июня идет общественное обсуждение проекта. Люди узнали об этом лишь тогда, когда возле леса и Детских переулков (их четыре) начали ходить топографы из «Минскпроекта».

— Вырубка леса — это нарушение прав всего поселка, — говорил Александр Волошин. — Помню, когда мы строили свои дома, каждое дерево старались сохранить. Вот вы пройдитесь по Жемчужной, посмотрите, как там жители строили свои дома — все деревья, которые можно было не рубить, стоят на месте! И ведь так можно и с этим лесом поступить, зачем же весь вырубать, зачем его вообще трогать? Идемте, покажем вам, где можно построить детский сад и школу.





По пути зашли и на Жемчужную улицу, где хозяева коттеджей действительно не тронули деревья, что росли на их участках.



Улица Жемчужная



Улица Жемчужная



Улица Жемчужная

Дальше пошли на поле, где по мнению жителей можно строить детсад и школу.

— Раньше, теперь не уверены, это поле принадлежало БАТУ. Его студенты тут практиковались водить комбайны, что-то тут сажали. Теперь уже студентов лет пять здесь не видели, — рассказывали местные. — А вон по тому краю леса, и его ведь тоже вырубят, пойдет Проектируемая дорога в сторону московской трассы. Но кому она нужна, эта дорога? Пусть лучше приведут в порядок те, что уже есть.



Местные жители предлагают строить школы и садики на этом поле

Общественное обсуждение проекта «Генеральный план пос. Лесной и д. Боровляны Минского района (корректировка)» пройдет до 26 июня. По словам местных жителей, пару дня назад об этом знали человек двадцать, сегодня — около ста.



Эта узкая дорога (справа на фото) должна стать четырехполосной, лес для этого вырубят.

— Сейчас мы готовим обращение к местным властям, собираем подписи, — рассказал Вадим Трефиловский. — Завтра в 16.00 ждем у сельисполкома тех, кто хотел бы к нам присоединиться и отстоять лес. За последние десять лет Боровляны сильно изменились, становятся больше похожи на город, хотя по документам все еще деревня. И мне кажется, что большинство жителей хотят сохранить статус деревни.



Эту дорогу тоже расширят

«Строить будем, Боровлянам не хватает садов, школ и дорог»

Председатель Боровлянского сельисполкома Жанна Воробей отказалась от комментариев. Правда, со словами «скажи им пару предложений и хватит с них», отправила вместо себя заместителя — Сергея Кондрашина.

Поскольку Сергея Анатольевича хотели услышать не только мы, но и местные жители, двумя фразами он все же не ограничился. Он рассказал, что презентации проекта не было и не планируется. Жители могут сами посмотреть план и оставить замечания в той самой школьной тетрадке, о которой уже упоминалось.





— А почему вы никого не предупредили, что будет это обсуждение? — возмущались люди.

— Предупреждали, — реагировал Сергей Кондрашин.

— Как?

— Объявление было вывешено на сайте borovljany.by, по всем торговым центрам, на стенде возле сельисполкома, в районной газете «Пристоличье». Нужно читать районную прессу, — настаивал Сергей Анатольевич.





Он попытался успокоить людей и рассказал, что когда делается генплан, просчитываются все нормативы и делать выводы о том, что что-то где-то незаконно, нельзя.

— Боровлянам нужны и дорога, которая обозначена в проекте как Проектируемая № 3, и объекты социальной инфраструктуры, в частности садики и школы, — говорил Сергей Кондрашин. — Мы зажаты в двух направлениях: с одной стороны Прилепским национальным заказником, с другой — республиканской трассой. Концепция развития деревни Боровляны — поселок Лесной — дорога, которая свяжет Валерьяново — Боровляны — Королев Стан. Также будут развязки вдоль населенного пункта, с выходом на Заславль — Колодищи.

Еще одна проблема — нехватка детских садов и школ в Боровлянах, поселке Лесном, Опытном и Лесковке, население которых составляет 52 тысячи человек. В садики — большие очереди, школы перегружены. Планируем построить семь детских садов и четыре школы. Первая будет строиться в Лесковке рядом с детским садом. Все новые школы и садики в основном будут растянуты вдоль улицы Проектируемой 3, которая идет на Королев Стан и в Валерьяново с другой стороны. Это будет прямая трасса, которой всем не хватает.





Жители, которые пришли в сельисполком отстаивать лес и теперь внимательно слушали Сергея Кондрашина, поняли, что рядом с их коттеджной застройкой появится не только школа и детский сад, но и больничный корпус, а также центр детского творчества.

Ознакомиться с материалами проекта можно до 26 июня 2017 года в Боровлянском сельском исполнительном комитете по адресу: Минский район, аг. Лесной, 21. Здесь же до 26 июня принимаются замечания и предложения в письменном виде путем занесения в журнал по общественным обсуждениям, а также с использованием электронных средств связи e-mail: oais_mrik@mail.ru