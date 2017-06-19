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На трассе М1 водитель KIA уснул за рулем: автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

20.06.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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В Березовском районе водитель KIA Sportage уснул за рулем и опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 20 июня, около 06.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 51-летний водитель KIA, гражданин Российской Федерации, ехал в сторону Бреста и на 105 километре дороги уснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.


В ДТП мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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