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На трассе М1 водитель KIA уснул за рулем: автомобиль съехал в кювет и опрокинулся
В Березовском районе водитель KIA Sportage уснул за рулем и опрокинулся в кювет. Об этом
Авария произошла 20 июня, около 06.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 51-летний водитель KIA, гражданин Российской Федерации, ехал в сторону Бреста и на 105 километре дороги уснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.
В ДТП мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.
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Водитель получил серьезные травмы. Он в реанимации.
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