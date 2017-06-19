Бронепробег "Дорога мужества" — самый длительный марш-бросок на бронетехнике, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Проходит военная техника две тысячи километров — еще никогда раритетная военная техника не преодолевала таких расстояний. Члены акции принимают участие в 20 памятных мероприятиях на территории двух государств.

Во вторник 20 июня участники бронепробега дошли до Минска, где также почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Главной остановкой для них станет Брест, где бронетехника примет участие в памятных мероприятиях к годовщине начала войны 22 июня.

Смотрите видео Sputnik о том, как бронепробег "Дорога мужества" дошел до белорусской столицы.