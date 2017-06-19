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Корейцы показали новый субкомпактный кроссовер Stonic

20.06.2017 17:33 — Разное | Tut.by  
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Только неделю назад Hyundai представила свой новый кроссовер Kona. Коллеги из Kia, не откладывая дело в долгий ящик, свой родственный «паркетник» B-сегмента презентовали уже сегодня! Правда, полного привода для Stonic, в отличие от Kona, не предложат.


На европейском рынке соперников у Stonic будет хоть отбавляй — это Nissan Juke, Renault Captur, недавно рассекреченный Citroen C3 Aircross и та же Kona. Имя новинки, разделившей платформу с европейским хэтчбеком Rio, образовано от двух английских слов — Speedy и Tonic. Тем самым разработчики намекают на динамичный и проворный характер кроссовера, который при этом привносит что-то свежее в сегмент. Крышу «паркетника» можно выкрасить в отдельный цвет (всего предусмотрено 20 различных комбинаций двухцветной окраски).


Салон Stonic также можно оживить яркими цветными вставками, на центральной консоли по последней моде прописался сенсорный дисплей мультимедиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Объем багажника в зависимости от положения сидений варьируется от 352 до 1255 л.


В Европе для Stonic заявлены три бензиновых мотора и один дизель. Это пара атмосферных мотора 1.2 (84 лошадиных силы) и 1.4 (99 «лошадок»), литровый турбодвигатель (120 сил) и 1,6-литровый турбодизель (110 сил). Коробка передач начальной бензиновой версии — 5-ступенчатая «механика», остальным вариантам полагается 6-ступенчатый «робот». Позже для 120-сильной версии предложат и 7-ступенчатую коробку с двумя сцеплениями.


Широкой публике новый кроссовер Kia будет представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Тогда же корейцы озвучат и стоимость новинки, но уже известно, что ценник стартует с 18 тысяч евро. Увы, но планов по выводу Stonic на рынок ТС у Kia нет — как и Kona, ориентирована модель в первую очередь на рынок Западной Европы.

 
 
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Субкомпактный кроссовер Kia Stonic, в отличие от родственного Hyundai Kona, получит только передний привод.

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