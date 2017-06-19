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Минобороны: Беларусь закупит в РФ 12 истребителей

20.06.2017 17:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. В министерстве обороны Беларуси подтвердили факт заключения контракта с Россией на закупку партии истребителей Су-30СМ.

Минобороны: Беларусь закупит в РФ 12 истребителей
© Инфографика
Многоцелевой истребитель Су-30

Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ, которые будут поставлены в республику в несколько этапов, сообщил во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"В целях обновления парка боевых летательных аппаратов заключен контракт с Россией на поставку партии самолетов Су-30СМ", — сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что всего по контракту предусматривается закупка и поставка в Беларусь 12 таких машин.

Самолет Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромом противника. Он относится к машинам поколения 4+. Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале российского ПАО "Корпорация "Иркут". Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители. Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены Министерством обороны РФ и ОАО "Корпорация "Иркут" в 2012 году. Поставка самолетов заказчику ведется с декабря 2012 года. Информация о летно-технических характеристиках истребителя Су-30СМ не раскрывается, поскольку самолет поставляется министерству обороны России.

 
Теги: Минск
 
 
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Контракт с Россией заключен в целях обновления парка боевых летательных аппаратов, пояснили в Минобороны.

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