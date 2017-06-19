Немецкая полиция заплатит добровольцам, участвующим в тестировании системы распознавания лиц

Немецкая федеральная полиция наймет 275 волонтеров для тестирования системы распознавания лиц. Участникам испытаний заплатят подарочными картами Amazon на 25 евро.



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Лица подопытных будут отсканированы и внесены в специальную базу, после чего участникам испытаний нужно будет несколько раз в день посещать железнодорожную станцию Берлин-Зюдкройц. Правоохранители обещают, что те, кто будет делать это чаще всех, получат «один из трех дополнительных призов», среди которых экшн-камера GoPro Hero Session и «умные» часы Fitbit Surge.

Помимо сканирования лица волонтерам придется носить с собой специальные транспондеры размером с кредитную карту, которые будут отсылать полицейским информацию о местоположении человека. Это нужно, чтобы разработчики могли зафиксировать ошибочные распознавания участников. На станции Берлин-Зюдкройц волонтерам нужно будет посещать специальные зоны, на которых включат систему.

Также полицейским понадобятся «личные данные» участников, но какие именно — не уточняется. Всю информацию ведомство обещает удалить ровно через год, когда тестирование системы завершится.

В начале июня американские власти объявили о том, что технология распознавания лиц может использоваться вместо посадочных талонов в самолеты. Сразу после этого авиакомпания JetBlue заявила, что уже работает над согласованием этой технологии с американскими регуляторами.