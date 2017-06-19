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Беларусь купит в России 12 истребителей Су-30СМ

20.06.2017 18:00 — Разное | Tut.by  
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Беларусь закупит в России партию истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.


Фото: irkut.com

«В целях обновления парка боевых летательных аппаратов заключен контракт с Россией на поставку партии самолетов Су-30СМ», — сказали в военном ведомстве. Всего планируется приобрести 12 боевых машин.

Напомним, двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч, несет боевую нагрузку в 8 тонн, вооружен для ближнего боя 30-мм пушкой.

В начале года представитель Минобороны также сообщал о планах закупить комплексы радиомониторинга, 120‑мм минометы 2Б23 «Нона-М1», беспилотные авиационные комплексы различного назначения, а также серийную модернизацию БТР‑70МБ1.

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Двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч

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