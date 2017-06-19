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Беларусь купит в России 12 истребителей Су-30СМ
Беларусь закупит в России партию истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает
«В целях обновления парка боевых летательных аппаратов заключен контракт с Россией на поставку партии самолетов Су-30СМ», — сказали в военном ведомстве. Всего планируется приобрести 12 боевых машин.
В начале года представитель Минобороны также
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Двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч
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