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Лукашенко отправил в отставку второго главу Госвоенпрома

20.06.2017 18:16 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко отправил в отставку второго главу Госвоенпрома

Генерал-лейтенант Сергей Гурулев, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет с 2009 года, отправлен в отставку.

Как сообщает пресс-служба президента, Сергей  Гурулев освобожден от должности «по соглашению сторон».

Соответствующий указ президент Беларуси  подписал 20 июня.

Сергей Гурулев – второй по счет руководитель Госвоемпрома, он сменил на этой должности в 2009 году первого председателя ведомства Николая Азаматова. 

 
 
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Генерал-лейтенант Сергей Гурулев, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет с 2009 года, отправлен в отставку.

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