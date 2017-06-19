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Лукашенко отправил в отставку второго главу Госвоенпрома
20.06.2017 18:16 — Разное | Ежедневник
Генерал-лейтенант Сергей Гурулев, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет с 2009 года, отправлен в отставку.
Как сообщает пресс-служба президента, Сергей Гурулев освобожден от должности «по соглашению сторон».
Соответствующий указ президент Беларуси подписал 20 июня.
Сергей Гурулев – второй по счет руководитель Госвоемпрома, он сменил на этой должности в 2009 году первого председателя ведомства Николая Азаматова.
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Генерал-лейтенант Сергей Гурулев, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет с 2009 года, отправлен в отставку.
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