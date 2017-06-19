Лукашенко отправил в отставку второго главу Госвоенпрома

Генерал-лейтенант Сергей Гурулев, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет с 2009 года, отправлен в отставку.

Как сообщает пресс-служба президента, Сергей Гурулев освобожден от должности «по соглашению сторон».

Соответствующий указ президент Беларуси подписал 20 июня.

Сергей Гурулев – второй по счет руководитель Госвоемпрома, он сменил на этой должности в 2009 году первого председателя ведомства Николая Азаматова.