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Белорусские участники Лиги Европы узнали своих соперников в сезоне 2017/18

20.06.2017 18:03 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские участники Лиги Европы узнали своих соперников в сезоне 2017/18

By.tribuna.com

Литовская и фарерская команды станут первыми барьерами для «Шахтера» и минского «Динамо». Брестское «Динамо» ждет соперника во 2-м квалификационном раунде.

«Горняки» и столичная команда начнут свой путь с первого квалификационного раунда.

Солигорский «Шахтер» в нем будет соперничать с литовской «Судувой» из Мариямполя, столичному  «Динамо» попал  представитель Фарерских островов – «Рунавик».

В случае победы во 2- м квалификационном раунде «горняки» встретятся с победителем пары «Крузейдерс» (Северная Ирландия) – «Лиепая» (Латвия), «Динамо» - «Работнички» (Македония) – «Тре Пенне» ( Сан-Марино).

Их брестские одноклубники узнают соперника после поединка «Чихура» (Грузия) – «Альтах» (Австрия).

 
 
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Литовская и фарерская команды станут первыми барьерами для «Шахтера» и минского «Динамо». Брестское «Динамо» ждет соперника во 2-м квалификационном раунде.

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