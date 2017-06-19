Белорусские участники Лиги Европы узнали своих соперников в сезоне 2017/18



By.tribuna.com

Литовская и фарерская команды станут первыми барьерами для «Шахтера» и минского «Динамо». Брестское «Динамо» ждет соперника во 2-м квалификационном раунде.

«Горняки» и столичная команда начнут свой путь с первого квалификационного раунда.

Солигорский «Шахтер» в нем будет соперничать с литовской «Судувой» из Мариямполя, столичному «Динамо» попал представитель Фарерских островов – «Рунавик».

В случае победы во 2- м квалификационном раунде «горняки» встретятся с победителем пары «Крузейдерс» (Северная Ирландия) – «Лиепая» (Латвия), «Динамо» - «Работнички» (Македония) – «Тре Пенне» ( Сан-Марино).

Их брестские одноклубники узнают соперника после поединка «Чихура» (Грузия) – «Альтах» (Австрия).