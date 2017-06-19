ProStore привлекает 1 миллион рублей и планирует увеличить оборот на 40 процентов

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Оператор одной из крупнейших розничных сетей Беларуси «Простормаркет» начинает продажу облигаций. В планах увеличить оборот в 2017 году на 40% - до 300 млн рублей.

Документарные облигации на общую сумму 1 млн рублей выпускаются в обращение сроком на 2 года под 15% годовых. Номинал одной облигации составит 500 рублей. При наличии потребности у держателей эмитент будет выкупать облигации каждые полгода, говорится в сообщении «Простормаркета».

«ProStore активно и разносторонне развивается. Мы нацелены на максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов не только в торговых залах наших гипермаркетов, но и на финансовом рынке. Наши документарные облигации размещаются под довольно высокую ставку на данный момент – 15% годовых, что, как мы рассчитываем, станет дополнительным стимулом для инвесторов при покупке этих бумаг», - прокомментировал цели эмиссии финансовый директор сети гипермаркетов ProStore Дмитрий Синюк.

Напомним, в мае 2017 года за 2,5 недели был полностью размещен дебютный выпуск облигаций «Простормаркета» на 2 млн рублей. Ставка процентного дохода по этому выпуску также была равна 15% годовых. В период между первым и вторым выпусками облигаций ProStore ставка рефинансирования Нацбанка снизилась с 14% до 13% годовых.

«Средства, привлеченные за счет продажи облигаций первого выпуска, мы направили на закупку энергосберегающего оборудования, установку весов на всех кассах наших гипермаркетов», - отметил управляющий директор сети гипермаркетов ProStore Сергей Бушин.

В 2016 году оборот сети гипермаркетов ProStore составил 207,7 млн деноминированных рублей. Планируется, что оборот ProStore вырастет в 2017 году по сравнению с 2016 годом более чем на 40% и составит порядка 300 млн рублей (резкий прирост вызван в первую очередь низкой базой 2016 года). К 2019 году с учетом экстенсивного расширения сети выручка должна возрасти до 350 млн рублей.

Сеть гипермаркетов ProStore работает на белорусском рынке с 2006 года, компания входит в топ-10 крупнейших торговых сетей Беларуси. На сегодняшний день в Минске сеть представлена 5 гипермаркетами (в микрорайонах Малиновка, Чижовка, Шабаны, Каменная горка, Веснянка), которые посещают более 1, 2 млн покупателей в месяц.