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От МЧС поступают СМС с предупреждением о сильном ветре

20.06.2017 17:51 — Разное | Ежедневник  
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От МЧС поступают СМС с предупреждением о сильном ветре

фото: sputnik.by

МЧС рассылает жителям Беларуси сообщения с предупреждением о сильном ветре и возможном падении деревьев и ветхих конструкций.

«Сильный ветер 20.06.2017г. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев. МЧС.», - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил на вечер вторника, 20 июня, оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.
 
 
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МЧС рассылает жителям Беларуси сообщения с предупреждением о сильном ветре и возможном падении деревьев и ветхих конструкций.

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