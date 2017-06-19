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От МЧС поступают СМС с предупреждением о сильном ветре
20.06.2017 17:51 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
МЧС рассылает жителям Беларуси сообщения с предупреждением о сильном ветре и возможном падении деревьев и ветхих конструкций.
«Сильный ветер 20.06.2017г. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев. МЧС.», - говорится в сообщении.Ранее Гидрометцентр объявил на вечер вторника, 20 июня, оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.
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МЧС рассылает жителям Беларуси сообщения с предупреждением о сильном ветре и возможном падении деревьев и ветхих конструкций.
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