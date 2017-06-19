МИНСК, 20 июн – Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск во вторник 20 июня, как и предупреждали ранее синоптики.

Утром во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми сильными дождями.

Ливень начался в Минске около 18:10 и продолжался около 15 минут. Дождь был кратковременный но очень сильный. По словам минчан, можно было увидеть "сплошную стену дождя".