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Сильный ливень обрушился на Минск

20.06.2017 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск во вторник 20 июня, как и предупреждали ранее синоптики.

Утром во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми сильными дождями.

Ливень начался в Минске около 18:10 и продолжался около 15 минут. Дождь был кратковременный но очень сильный. По словам минчан, можно было увидеть "сплошную стену дождя".

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