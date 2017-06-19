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Сильный ливень обрушился на Минск
20.06.2017 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск во вторник 20 июня, как и предупреждали ранее синоптики.
Утром во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми сильными дождями.
Ливень начался в Минске около 18:10 и продолжался около 15 минут. Дождь был кратковременный но очень сильный. По словам минчан, можно было увидеть "сплошную стену дождя".
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