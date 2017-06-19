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В минском аэропорту освободили самолет от «террористов»

20.06.2017 18:43 — Разное | БДГ  
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Антитеррористические учения прошли 20 июня в Национальном аэропорту Минск.

КГБ проверил готовность гражданской авиации отражать террористические атаки. По легенде, четыре «террориста» захватили пассажирский самолет Боинг-737.

На срочном заседании штаба, проведенном в аэропорту, сотрудниками КГБ была разработана тактика действий, захваченный самолет посадили, а бойцы спесподразделения «Альфа» провели успешный штурм и задержали преступников.

Второй этап учений прошел на взлетной полосе, где двое «преступников» решили угнать самолет вместе с «заложниками». Бойцы СОБРа освободили заложников и задержали «боевиков» без потерь.

 
Теги: Минск
 
 
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Антитеррористические учения прошли 20 июня в Национальном аэропорту Минск. КГБ проверил готовность гражданской авиации отражать террористические атаки. По...

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