В минском аэропорту освободили самолет от «террористов»

Антитеррористические учения прошли 20 июня в Национальном аэропорту Минск.

КГБ проверил готовность гражданской авиации отражать террористические атаки. По легенде, четыре «террориста» захватили пассажирский самолет Боинг-737.

На срочном заседании штаба, проведенном в аэропорту, сотрудниками КГБ была разработана тактика действий, захваченный самолет посадили, а бойцы спесподразделения «Альфа» провели успешный штурм и задержали преступников.

Второй этап учений прошел на взлетной полосе, где двое «преступников» решили угнать самолет вместе с «заложниками». Бойцы СОБРа освободили заложников и задержали «боевиков» без потерь.