Курс доллара пробил отметку в 1,9 рубля. Что будет с курсами валют в ближайшее время

На торгах 20 июня рубль заметно снизился доллару и евро. Доллар вырос сразу на BYN 0,0121 и превысил отметку в 1,9 рубля. Эксперт прогнозирует, как дальше поведется себя белорусский рубль.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По итогам валютных торгов 20 июня курс доллара составил 1,9016 рубля. Это максимальное значение курса с 11 апреля. Курс евро при этом достиг отметки 2,1203 рубля. Это максимум с декабря 2016 года, отмечает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

— Курсы доллара и евро растут из-за внешних факторов: начал падать российский рубль. За последнюю неделю российская валюта ослабела к корзине центробанка на 2,7%, и не исключено, что этот процесс продолжится. К падению рублю привел целый ряд факторов: снижение цен на нефть, ужесточение санкций США в адрес России, понижение ключевой ставки ЦБ РФ и повышение аналогичного показателя ФРС США. Все это привело к тому, что инвесторы начали выводить капиталы из российских активов, а особенно — из облигаций федерального займа (ОФЗ). Вырученные за счет продажи облигаций рубли конвертируются в другие валюты, из-за этого рубль и слабеет, — отмечает эксперт.

По ее словам, такая динамика российской валюты была ожидаемой — «российские чиновники еще в феврале-марте выражали обеспокоенность тем, что рубль переоценен и его курс не соответствует экономическим реалиям в России и в мире».

— В этом году у многих могла возникнуть иллюзия, что рубль исцелился от нефтезависимости, поскольку он укреплялся, даже когда нефть падала. На самом деле, нефтезависимость рубля никуда не исчезла, просто относительно высокие процентные ставки по ОФЗ привлекали значительный иностранный капитал. А теперь начался отток этого капитала, и рубль стал двигаться в обратном направлении, — говорит аналитик.

Жанна Кулакова отмечает, что при этом в Беларуси курс национальной валюты к валютной корзине практически не меняется.

— Если российский рубль за неделю упал на 2,7%, то белорусский — всего на 0,2%. В данном случае возможные колебания сглаживаются через укрепление белорусского рубля к российскому. За семь дней курс доллара в Беларуси вырос на 1,4%, а курс российского рубля — упал на 1,6%. Если негативные тенденции на валютном рынке России будут сохраняться, то в Беларуси, скорее всего, доллар и евро будут продолжать расти, а российский рубль — падать. При этом не исключено, что когда курс российского рубля в Беларуси достигнет значения 3,15−3,2, рост курсов доллара и евро ускорится, поскольку чрезмерное укрепление белорусского рубля к российскому может навредить экспорту, — прогнозирует Жанна Кулакова.

Снижение курса доллара в Беларуси в этом году было обусловлено не только позитивными тенденциями на валютном рынке России, но и падением доллара к большинству мировых валют, добавляет эксперт. «Как видим, курс евро вернулся уже к прошлогодним отметкам, в то время как курс доллара — всего лишь к апрельским», — резюмирует Жанна Кулакова.