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Минское "Динамо" объявило о расставании с тремя иностранными тренерами

20.06.2017 19:00 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» объявило о расставании с тремя иностранными тренерами, ассистировавшими в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Клуб решил расстаться с канадцами Робом Дэвисоном и Роном Паско, а также шведским специалистом по физпогодготовке Кристианом Скарфагеном.

Предполагается, что Крэйгу Вудкрофту будут ассистировать представители белорусского тренерского цеха.

 
 
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Минское "Динамо" объявило о расставании с тремя иностранными тренерами, ассистировавшими в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту.

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