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Минское "Динамо" объявило о расставании с тремя иностранными тренерами
Минское «
Клуб решил расстаться с канадцами Робом Дэвисоном и Роном Паско, а также шведским специалистом по физпогодготовке Кристианом Скарфагеном.
Предполагается, что Крэйгу Вудкрофту будут ассистировать представители белорусского тренерского цеха.
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Минское "Динамо" объявило о расставании с тремя иностранными тренерами, ассистировавшими в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту.
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