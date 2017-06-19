Представлен OnePlus 5: почти клон iPhone 7 Plus на Android

Компания OnePlus сегодня анонсировала свой главный смартфон 2017 года - OnePlus 5. Устройство внешне очень напоминает iPhone 7 Plus и, так же, как топовый смартфон Apple, получило максимальную начинку, продвинутую двойную камеру и металлический корпус.





OnePlus 5 оснащен 5,5-дюймовым Full HD Optic AMOLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти и аккумулятором на 3300 мАч.





Главная "фишка" устройства двойная камера. Основной модуль в паре - 16 Мп с диафрагмой f/1.7, второй - 20 Мп телефото с диафрагмой f/2.6, система работает так же, как у iPhone (двойной зум, портретные снимки). Также здесь есть 16 Мп фронтальный модуль, сканер отпечатка пальца на передней панели и Android 7.1.1 Nougat с Oxygen OS 5.