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Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов
20.06.2017 19:04 — Разное | Ежедневник
Алексей Никольский / ТАСС
Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов
В Кремле во вторник прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров были подписаны восемь документов. Министры финансов подписали протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, передает
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Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов
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