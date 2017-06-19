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Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов

20.06.2017 19:04 — Разное | Ежедневник  
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Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов

Алексей Никольский / ТАСС

Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов

В Кремле во вторник прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров были подписаны восемь документов. Министры финансов подписали протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, передает  РБК.

«Было обращение киргизской стороны, чтобы списать; мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — пояснил РБК министр финансов Антон Силуанов. По его словам, окончательно утвердить соглашение должна Госдума.

Представители военных ведомств подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества, а президенты — декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства.
 

 
 
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Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов

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