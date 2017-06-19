Су-30СМ: как выглядит и летает истребитель, который закупит Беларусь

По информации Минобороны Беларуси, ВВС республики получат 12 модернизированных "Сушек" , причем самолеты будут поступать из РФ в несколько этапов.

Су-30СМ относится к поколению истребителей 4++ и предназначен для обеспечения господства в воздухе и блокирования аэродромов противника. Также он может быть использован для переобучения пилотов на современное поколение истребителей. Самолет разработан в КБ "Сухого" и производится корпорацией "Иркут, "предком" боевой машины является Су-27 ".

Впервые модернизированная "Сушка" поднялась в воздух в 2012 году. Тактико-технические характеристики истребителя держатся в секрете, так как он состоит на вооружении в российских ВВС.

Ранее Беларусь уже заявляла о желании закупить в России как учебно-боевые самолеты ЯК-130, а также современные истребители.