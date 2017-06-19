ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько человек работает в Беларуси в иностранных компаниях и какие зарплаты им платят

20.06.2017 20:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси средняя зарплата в коммерческих организациях, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют не меньше 100 долларов, в 2016 году составила 1 092,1 рубля в месяц. Об этом говорится в бюллетене Белстата «Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь, созданных с участием иностранных юридических или физических лиц».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В бюллетене приведена статистика по коммерческим организациям (за исключением банков), в уставном фонде которых иностранные инвестиции на конец 2016 года составили не меньше 100 долларов.

В статистике учитываются совместные компании (коммерческая организация со смешанной формой собственности с иностранным участием), иностранные (коммерческая организация с иностранной формой собственности), а также коммерческие организации с формой собственности физических или негосударственных юрлиц Беларуси, имеющие в уставном фонде иностранные инвестиции. В статистику включены в том числе и микроорганизации и малые организации.

При этом в организациях с иностранной формой собственности средняя зарплата в прошлом году составила 1 358,5 рубля в месяц, а компаниях со смешанной формой собственности с иностранным участием — 940,6 рубля.

К примеру, в компаниях с иностранной формой собственности больше всего зарабатывали в Минске — 1501 рубль, а меньше всего — в Брестской области (767,2 рубля).

Если сравнивать средние заработки в компаниях с иностранной формой собственности по видам деятельности, то лидировали специалисты, занятые в сфере информации и связи, — почти 3,7 тысячи рублей в месяц. Для сравнения: в среднем по стране в этой сфере зарплата в прошлом году составила почти 2,2 тысячи рублей.

Следом разместились специалисты, которые заняты на иностранных предприятиях горнодобывающей промышленности, — почти 3,5 рублей в месяц. В среднем по стране горняки получали в прошлом году около 1,1 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата работников в компаниях с иностранными инвестициями, в рублях
Регион Всего Из них:
совместные компании иностранные компани

Брестская

 832,6 848,7

767,2

Витебская

749,3

736,8

816,5

Гомельская

 855,6 810,8

1 027,9

Гродненская

 708,4 674,3

973,2
Минск 1 387 1 245,3

1 501,1

Минская

 949,8 881,9

1 209,4

Могилевская

 735,2 694,2

865,4
По стране 1 092,1 940,6

1 358,5

При этом средняя численность работников коммерческих организациях с иностранным капиталом за прошлый год сократилась почти на 15 тысяч человек — до 389 432 работников. Больше всего занятых в компаниях обрабатывающей промышленности (179 624 человека) и оптовой и розничной торговли; ремонту автомобилей и мотоциклов (100 627 человек).

Средняя численность работников — сумма списочной численности работников в среднем за год, средней численности внешних совместителей и средней численности граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам.

Больше половины коммерческих организаций с иностранным капиталом находится в Минске — 3534 (53% от общего числа).

На начало этого года среди организаций с иностранным капиталом больше всего было российских (2 449), литовских (609), кипрские (505), латышских (347), польских (328).

Читайте также
«Только в Россию — около 300 тысяч в год». Сколько белорусов на самом деле уезжают на заработки
Кобяков — об уволенных с предприятий работниках: На местах так и не разобрались, где эти люди
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплата в компаниях с иностранными инвестициями уже превысила "заветные" 1000 рублей в месяц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Су-30СМ: как выглядит и летает истребитель, который закупит Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика