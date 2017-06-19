Сколько человек работает в Беларуси в иностранных компаниях и какие зарплаты им платят

В Беларуси средняя зарплата в коммерческих организациях, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют не меньше 100 долларов, в 2016 году составила 1 092,1 рубля в месяц. Об этом говорится в бюллетене Белстата «Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь, созданных с участием иностранных юридических или физических лиц».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В бюллетене приведена статистика по коммерческим организациям (за исключением банков), в уставном фонде которых иностранные инвестиции на конец 2016 года составили не меньше 100 долларов. В статистике учитываются совместные компании (коммерческая организация со смешанной формой собственности с иностранным участием), иностранные (коммерческая организация с иностранной формой собственности), а также коммерческие организации с формой собственности физических или негосударственных юрлиц Беларуси, имеющие в уставном фонде иностранные инвестиции. В статистику включены в том числе и микроорганизации и малые организации.

При этом в организациях с иностранной формой собственности средняя зарплата в прошлом году составила 1 358,5 рубля в месяц, а компаниях со смешанной формой собственности с иностранным участием — 940,6 рубля.

К примеру, в компаниях с иностранной формой собственности больше всего зарабатывали в Минске — 1501 рубль, а меньше всего — в Брестской области (767,2 рубля).

Если сравнивать средние заработки в компаниях с иностранной формой собственности по видам деятельности, то лидировали специалисты, занятые в сфере информации и связи, — почти 3,7 тысячи рублей в месяц. Для сравнения: в среднем по стране в этой сфере зарплата в прошлом году составила почти 2,2 тысячи рублей.

Следом разместились специалисты, которые заняты на иностранных предприятиях горнодобывающей промышленности, — почти 3,5 рублей в месяц. В среднем по стране горняки получали в прошлом году около 1,1 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата работников в компаниях с иностранными инвестициями, в рублях Регион Всего Из них: совместные компании иностранные компани Брестская 832,6 848,7 767,2 Витебская 749,3 736,8 816,5 Гомельская 855,6 810,8 1 027,9 Гродненская 708,4 674,3 973,2 Минск 1 387 1 245,3 1 501,1 Минская 949,8 881,9 1 209,4 Могилевская 735,2 694,2 865,4 По стране 1 092,1 940,6 1 358,5

При этом средняя численность работников коммерческих организациях с иностранным капиталом за прошлый год сократилась почти на 15 тысяч человек — до 389 432 работников. Больше всего занятых в компаниях обрабатывающей промышленности (179 624 человека) и оптовой и розничной торговли; ремонту автомобилей и мотоциклов (100 627 человек).

Средняя численность работников — сумма списочной численности работников в среднем за год, средней численности внешних совместителей и средней численности граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам.

Больше половины коммерческих организаций с иностранным капиталом находится в Минске — 3534 (53% от общего числа).

На начало этого года среди организаций с иностранным капиталом больше всего было российских (2 449), литовских (609), кипрские (505), латышских (347), польских (328).