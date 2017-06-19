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Сколько человек работает в Беларуси в иностранных компаниях и какие зарплаты им платят
В Беларуси средняя зарплата в коммерческих организациях, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют не меньше 100 долларов, в 2016 году составила 1 092,1 рубля в месяц. Об этом говорится
При этом в организациях с иностранной формой собственности средняя зарплата в прошлом году составила 1 358,5 рубля в месяц, а компаниях со смешанной формой собственности с иностранным участием — 940,6 рубля.
К примеру, в компаниях с иностранной формой собственности больше всего зарабатывали в Минске — 1501 рубль, а меньше всего — в Брестской области (767,2 рубля).
Если сравнивать средние заработки в компаниях с иностранной формой собственности по видам деятельности, то лидировали специалисты, занятые в сфере информации и связи, — почти 3,7 тысячи рублей в месяц. Для сравнения: в среднем по стране в этой сфере зарплата в прошлом году составила почти 2,2 тысячи рублей.
Следом разместились специалисты, которые заняты на иностранных предприятиях горнодобывающей промышленности, — почти 3,5 рублей в месяц. В среднем по стране горняки получали в прошлом году около 1,1 тысячи рублей.
При этом средняя численность работников коммерческих организациях с иностранным капиталом за прошлый год сократилась почти на 15 тысяч человек — до 389 432 работников. Больше всего занятых в компаниях обрабатывающей промышленности (179 624 человека) и оптовой и розничной торговли; ремонту автомобилей и мотоциклов (100 627 человек).
Больше половины коммерческих организаций с иностранным капиталом находится в Минске — 3534 (53% от общего числа).
На начало этого года среди организаций с иностранным капиталом больше всего было российских (2 449), литовских (609), кипрские (505), латышских (347), польских (328).
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Зарплата в компаниях с иностранными инвестициями уже превысила "заветные" 1000 рублей в месяц.
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