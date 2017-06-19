В Минске из-за сильного ветра дерево упало на три авто, в том числе скорую помощь

В результате сильного ветра на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Инцидент произошел вечером 20 июня. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.



Фото: МГУ МЧС

Инцидент произошел во дворе дома по улице Гая. В результате порыва ветра дерево упало на прибывший на вызов автомобиль скорой помощи. Также под упавшим деревом оказались и припаркованные Volkswagen T4 и Volkswagen Polo.



Фото: МГУ МЧС

Спасатели оперативно распилили дерево и освободили автомобили, которые получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.



Фото: МГУ МЧС

Напомним, что по прогнозам на 20 июня на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 21 июня (среда). Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

— При сильном ветре возможны повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, отключение электричества в населенных пунктах, повреждение и обрушение сооружений и зданий, падение деревьев. Рекомендуем на время непогоды плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев, — напомнили в МЧС.