﻿ В Минске из-за сильного ветра дерево упало на три авто, в том числе скорую помощь. 21.by
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В Минске из-за сильного ветра дерево упало на три авто, в том числе скорую помощь

20.06.2017 20:31 — Разное | Tut.by  
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В результате сильного ветра на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Инцидент произошел вечером 20 июня. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.


Фото: МГУ МЧС

Инцидент произошел во дворе дома по улице Гая. В результате порыва ветра дерево упало на прибывший на вызов автомобиль скорой помощи. Также под упавшим деревом оказались и припаркованные Volkswagen T4 и Volkswagen Polo.


Фото: МГУ МЧС

Спасатели оперативно распилили дерево и освободили автомобили, которые получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.


Фото: МГУ МЧС

Напомним, что по прогнозам на 20 июня на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 21 июня (среда). Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

— При сильном ветре возможны повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, отключение электричества в населенных пунктах, повреждение и обрушение сооружений и зданий, падение деревьев. Рекомендуем на время непогоды плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев, — напомнили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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