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Гуцериев занялся продажей шуб

20.06.2017 20:50 — Разное | Ежедневник  
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Гуцериев занялся продажей шуб

Timeout.ru

Михаил Гуцериев вывел на петербургский рынок свою сеть по продаже меховых изделий Gutseriev & Maximova, созданную совместно с предпринимательницей Верой Максимовой.

В Петербурге открылся меховой салон Gutseriev & Maximova, принадлежащий бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Магазин начал работать на Большой Конюшенной улице, 14, в январе, однако официальное открытие салона состоится на этой неделе, пояснили представители компании. Пока это единственный салон бренда в Петербурге, остальные две точки Gutseriev & Maximova открыты в Москве и Сочи. В 2017-18 годах новых салонов Gutseriev & Maximova на петербургском рынке открывать не планирует, но в 2019 году ситуация может измениться, подчеркнули в компании.

Сеть Gutseriev & Maximova работает в премиальном сегменте, средний чек в компании определяют на уровне 112 тыс. росс. рублей. В прошлом году Михаил Гуцериев заявил о намерении открыть в Москве меховую фабрику и запустить сеть магазинов меховой одежды. Напомним, бизнесмену принадлежит один из крупнейших в России племенных зверосовхозов "Салтыковский", который разводит соболей, норок и лисиц.

Новый производственный и розничный бизнес Гуцериев развивает вместе с основательницей мехового ателье VeraMaxima Верой Максимовой (настоящее имя Вера Дейниченко), она владеет 25% созданной для этого направления компании ООО "ПО "Меховые промыслы". Бизнесмену принадлежит 75%, соответственно. В совместное предприятие Вера Максимова внесла оборудование и бренд VeraMaxima, позже он трансформировался в бренд Gutseriev & Maximova, пишет Деловой Петербург.

Михаил Гуцериев – один из самых активных инвесторов в Беларуси. Он поставляет нефть на Мозырский НПЗ, владеет гостиницей Renaissance Minsk Hotel, строит калийный комбинат и совместно с Виктором Прокопеней вкладывает средства в стартапы в области искусственного интеллекта.

 
 
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Михаил Гуцериев вывел на петербургский рынок свою сеть по продаже меховых изделий Gutseriev & Maximova, созданную совместно с предпринимательницей Верой Максимовой.

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