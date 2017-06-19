|
Кто-то в Паланге, а кто-то - в Майами. Где летом отдыхают Подольская, Корж, Ланская и Галыгин
Пока вы ждете выходных, чтобы съездить с друзьями на Минское море и
Наталья Подольская
Еще полторы недели назад белоруска Наталья Подольская Могилев на выпускной брата и похвасталась его аттестатом">приезжала в Могилев, чтобы поздравить младшего брата с окончанием школы. Сегодня экс-участница «Фабрики звезд» отдыхает в Испании с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемом. «У нас с Темой тут дел не переделать. Воды не переносить, песочек не перекопать», — подписала она одну из фотографий.
Екатерина Коба
Белорусская «Барби», фотомодель Катя Коба с мужем и сыном этим летом отдыхают в Майами. Под одним из снимков Катя пишет: «У Тимура начались каникулы. В Майами периодически идет дождик, хотим сплавать на Багамы». А в другой подписи к фото признается, что ее сфотографировал сын, который в этом году окончил второй класс.
Макс Корж
Жена, пожалуй, самого известного белорусского исполнителя современности Макса Коржа Татьяна отдыхает с дочкой Эмилией в Турции. Макс в это время дает концерты в Челябинске и Уфе, но находит время, чтобы «заехать к малым на пару дней».
NaviBand
Артем Лукьяненко и Ксения Жук, представители Беларуси на «Евровидении» в 2017 году, описывают отдых кратко: «Самы доўгачаканы адпачынак у нашым жыццi».
Алена Ланская
Еще одна финалистка «Евровидения», заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская в этом году уже успела отдохнуть во Вьетнаме. «Дождалась! Ещё одна новая страна в моем списке», — написала певица.
Вадим Галыгин
Борисовчанин и шоумен Вадим Галыгин вместе с семьей отдыхал в ОАЭ. Фотографировался с Григорием Лепсом, снимал веселые ролики в отеле. Фото ниже подписал: «Белеет парус одинокий».
Ольга Барабанщикова
Известная белорусская теннисистка, а ныне певица и телеведущая Ольга Барабанщикова опубликовала фотографию из Рима. «Думаете, я отдыхать сюда прилетела? Не-а. Причина страшная меня привела. Неприятная точно. Просто как-то получается совместить полезное и неприятное с очень приятным. Жара тут почти адская: +34».
Слава Комиссаренко
Самый известный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко с девушкой в этом году отправились на отдых в Барселону. Пара катается на сегвее и карусели, пьет арбузные фреши и наслаждается отпуском.
Денис Курьян
Телеведущий Денис Курьян с семьей сейчас отдыхает недалеко от дома — в Паланге. Пишет, что с юности любит холодную «Балтику».
Анна Гомонова
Экс-солистка группы «Топлесс» Анна Гомонова сейчас отдыхает с родителями в Вильнюсе. Анна пишет, что не была в Тракайском замке 8 лет, а ее папа — 37. Однако летний сезон певица открыла в Лас-Вегасе, где представляла Украину на одном из конкурсов красоты.
Александр Рыбак
Победитель «Евровидения 2009» норвежский певец с белорусскими корнями Александр Рыбак этим летом успел побывать в Нью-Йорке, где гулял по городку и катался на американских горках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто из белорусских знаменитостей успел отдохнуть в Испании, Италии, Турции, Вьетнаме, Нью-Йорке и даже Майами - в нашем обзоре.
|
Архив (Разное)
Комментарии