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Самыми дорогими сотрудниками компаний Литвы оказались менеджеры торговой «дочки» БМЗ

20.06.2017 23:43 — Разное | Ежедневник  
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Самыми дорогими сотрудниками компаний Литвы оказались менеджеры торговой «дочки» БМЗ

finance.bigmir.net

В мае этого года средняя зарплата (до вычета налогов) восьми сотрудников «Торгового дома «БМЗ-Балтия» составила 28 490 евро. Это – самый высокий показатель на местном рынке труда в рассматриваемом периоде.

Для сравнения: средняя зарплата в занявшей второе место энергетической компании 4Energia составила 17 096 евро (7 сотрудников), у третьей  в рейтинге Hewlett Packard Vilnius – 11 614 евро, сообщает DELFI со ссылкой на исследование Sodra.  

«Торговый дом «БМЗ-Балтия», офис которого расположен в Шауляе, также опередил таких литовских работодателей как Google Lithuania (9 947 евро),  Epso-G (9 149 евро), Huawei Technologies Vilnius (8 778 евро), Samsung Electronics Lithuania (8 458 евро), Bull Baltija (8 389 евро), Inter Rao Lietuva (8 178 евро) и Energogrupė (7 856 евро).

Как отмечается, исследовались компании с числом сотрудников свыше 3 человек.

«Торговый дом «БМЗ-Балтия» был создан в 2008 году. Как сказано на его офииальном сайте, компания является официальным представителем ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Он поставляет металлопродукцию в Литву, Эстоннию, Латвию, Великобританию, Ирландию, Норвегию, Щвецию, Финляндию, Исландию, Данию и Германию.

Торговый дом реализует оптом строительную арматуру, проволоку, бесшовные трубы и другую продукцию белорусского холдинга.   

 
 
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В мае этого года средняя зарплата (до вычета налогов) восьми сотрудников «Торгового дома «БМЗ-Балтия» составила 28 490 евро. Это – самый высокий показатель на местном...

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