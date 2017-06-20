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Освобожден от должности глава Госкомвоенпрома‍

20.06.2017 19:08 — Разное | БДГ  
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Сергей Гурулев освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о его увольнении, сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что Гурулев покинул пост согласно соглашению сторон.

Чиновник ранее занимал различные руководящие должности. С 2001 года – глава Генштаба ВС РБ – первого заместителя министра обороны. Председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси он стал в декабре 2009-го года.

 
 
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Сергей Гурулев освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета.

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