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Видеофакт: автоспиннер из трех "девяток" собрали в Новосибирске
Экспериментаторы взяли три ВАЗовских "девятки" и разрезали автомобили по средней стойке, оставив только передние части.
Затем "передки" автомобилей были собраны таким образом, чтобы получилась конструкция с тремя "лопастями", напоминающая популярную по всему миру игрушку-спиннер.
Блогеры на этом не остановились, ведь передние части подопытных машин остались с двигателями, и решили опробовать автоспиннер в движении. Водителям удалось даже раскрутить необычную конструкцию.
Эксперимент новосибирских блогеров покорил интернет — их ролик, размещенный на YouTube-канале, посмотрели уже почти 600 тысяч раз, видео также показали российские телеканалы.
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Блогеры из Новосибирска решились на необычный эксперимент – они собрали спиннер из трех ВАЗ-2109. Смотрите на видео, как ездит автореплика популярной игрушки.
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