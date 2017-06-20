Экспериментаторы взяли три ВАЗовских "девятки" и разрезали автомобили по средней стойке, оставив только передние части.

Затем "передки" автомобилей были собраны таким образом, чтобы получилась конструкция с тремя "лопастями", напоминающая популярную по всему миру игрушку-спиннер.

Блогеры на этом не остановились, ведь передние части подопытных машин остались с двигателями, и решили опробовать автоспиннер в движении. Водителям удалось даже раскрутить необычную конструкцию.

Эксперимент новосибирских блогеров покорил интернет — их ролик, размещенный на YouTube-канале, посмотрели уже почти 600 тысяч раз, видео также показали российские телеканалы.