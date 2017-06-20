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Гродненский зоопарк ищет хозяев для трех маленьких енотов
По информации учреждения все трое – девочки. Сначала детеныши жили с Майей, но затем сотрудники зоопарка были вынуждены взять их на свое попечение.
В зоопарке рассказали, что сейчас еноты подросли и уже питаются самостоятельно – малыши активно интересуются окружающим миром и ищут новых хозяев.
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В апреле у пары енотов-полоскунов из Гродненского зоопарка – Майи и Флипа – родились малыши. Смотрите на видео, каким енотам сотрудники зоопарка ищут новые семьи.
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