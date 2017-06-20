Гродненский зоопарк ищет хозяев для трех маленьких енотов

По информации учреждения все трое – девочки. Сначала детеныши жили с Майей, но затем сотрудники зоопарка были вынуждены взять их на свое попечение.

В зоопарке рассказали, что сейчас еноты подросли и уже питаются самостоятельно – малыши активно интересуются окружающим миром и ищут новых хозяев.