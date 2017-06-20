Лукашенко примет участие в минской сессии ПА ОБСЕ

Президент Александр Лукашенко во вторник 20 июня обсудил со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко свое участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в белорусской столице с 5 по 9 июля текущего года. Основным местом проведения станет "Президент-Отель", а церемония открытия состоится в выставочном комплексе на проспекте Победителей. Круг вопросов, которые будут рассмотрены на сессии, Андрейченко озвучил во время краткого общения с журналистами.

"Недостаток доверия – главная причина того, что страны не могут обеспечить для своих людей такие базовые ценности как мир, стабильность и благополучие. Эти вопросы будут в центре внимания сессии, как и борьба с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией. Будет обсуждаться ситуация в Украине, на Ближнем Востоке", – сообщил Андрейченко.

Он также отметил, что самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, – из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 депутатов, из Италии и России – по 24 депутата.

Подготовкой мероприятия занимается секретариат Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

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