Левин: когда стоит вопрос жизни и смерти, аморально брать налоги

С начала весны тысячи пожилых граждан Беларуси пенсионного возраста, переживших Холокост, стали получать уведомления о необходимости заплатить подоходный налог со стоимости тех благотворительных услуг, которые им были оказаны по линии "Хеседов" – региональных отделений "Джойнта" по оказанию помощи нуждающимся евреям. Сумма начисленного за три месяца налога иногда составляет половину месячной пенсии среднестатистического пенсионера Беларуси.

Известно, что средства для пожилых евреев, переживших Холокост, выделяются Американскому Еврейскому Распределительному Комитету ("Джойнту") специально для этой цели из бюджета "Claims Conference" — главной организации по материальным требованиям к Германии за геноцид и ограбление евреев в период Холокоста. Теперь гуманитарная помощь и уход за стариками воспринимаются отныне как получение дополнительного дохода этими пожилыми людьми. Например, оплата "Хеседом" нескольких часов в неделю приходящей помощницы (патронажной сиделки) – это якобы "дополнительный доход" для 85-90-летних людей, зачастую весьма нездоровых и переживших неисчислимые страдания в период Второй Мировой войны. Якобы эти нововведения продиктованы исполнением Декрета президента Республики Беларусь №5 от 31 августа 2015 года "Об иностранной безвозмездной помощи".

"Я был на приеме у министра по налогам и сборам. Он с пониманием отнесся к нашей проблеме. Он мне сказал, что единственная величина, которая может помочь в освобождении наших клиентов от налогов и сборов, это глава государства. Или наш клиент должен сам обратиться в органы государственной власти с соответствующим заявлением. Но я хочу напомнить, что наша организация благотворительная, она оказывает помощь людям пенсионного возраста, инвалидам и пережившим Холокост", – сказал Левин.

Ситуация выглядит неоднозначно. "Хэсэд-Рахамим" получает деньги от "Джойнт", и эти деньги от налогов освобождены. Но как только на эти средства организация закупает продуктовые наборы для неимущих, медикаменты, средства личной гигиены, нанимает патронажных медицинских работников, эти деньги уже начинают облагаться налогом. Причем разные налоговые инспекции в разных районах трактуют эту помощь и налогообложение по-разному. К примеру, налоговая инспекция Советского района Минска освободила от подоходного налога за услуги патронажных медработников клиентов районного "Хэсэд-Рахамим".

"Это люди, которые не могут ходить и отстаивать свои права. Наша организация является как бы адвокатами одиноких стариков, они не знают, как написать бумажку, к кому обратиться. Я считаю, что государство должно решить этот вопрос, надо пересмотреть закон о гуманитарной деятельности. Допустим, если я покупаю холодильник своему клиенту, который он не в состоянии купить, я согласен, чтобы он заплатил за это подоходный налог. Но если я ему покупаю памперсы или лекарства, либо стоит вопрос жизни или смерти – я считаю, это аморально брать налог. Иначе зачем нужна эта помощь?" – сказал Левин.

Региональный директор "Джойнта" Михаль Франк отреагировала на данную ситуацию, направив в филиалы письмо, в котором отметила, что подразделения ее организации советуют пожилым клиентам в индивидуальном порядке обращаться к местным властям с просьбой освободить от подоходного налога в силу возраста, состояния здоровья и/или одинокого семейного статуса. По информации прессы, эти налоговые требования уже привели к тому, что пожилые евреи резко сокращают себе часы помощи, чтобы не платить лишний подоходный налог.

Комментарий руководителя общественной благотворительной еврейской организации "Хэсед-Рахамим" Григория Левина слушайте на радио Sputnik Беларусь.