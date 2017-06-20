Российские Су-27 перехватили над Балтикой два самолета-разведчика США

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Российские истребители Су-27 совершили перехват американских самолетом-разведчиков RC-135 над Балтийским морем, сообщили в министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 19 июня, в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.

"Была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что самолет США предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что буквально через десять минут в эту зону вошел еще один RC-135. Американский разведчик был также перехвачен российским самолетом.

Все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики, по информации министерства, выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Вместе с тем, в Пентагоне заявляют, что перехват был небезопасным. "В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолетом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное", — говорится заявлении Пентагона.

Поведение российского самолета в Вашингтоне назвали провокационным.

По информации американских СМИ, со 2 июня в районе Балтики было зафиксировано порядка 40 так называемых "взаимодействий" между американскими и российскими военными самолетами и кораблями. Однако в США инцидент с RC-135 считают наиболее небезопасным.