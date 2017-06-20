Столичному общепиту уже примелькались открытия зарубежных франшиз. Только в этом году свое присутствие в секторе расширили Hesburger, KFC, Domino’s Pizza и другие. Но наряду с иностранными в Минске активно развиваются и белорусские бренды. На днях в центре города заработала еще одна точка доставки и самовывоза «Пицца Лисицца». Таким образом, пятым заведением отечественная пиццерия покрыла доставкой до 95% столицы.





— Это ключевой объект, с которым мы планируем покрыть доставкой весь Минск, — рассказывает управляющий сети Роман Попроцкий.

Пиццерия открылась в здании, отмеченном табличкой «Историко-культурная ценность», рядом с пожарным депо . Любопытно, что хоть табличка на стене и висит, это — новодел, возведенный в нулевых — на месте историко-культурной ценности XIX века. Вносить изменения в здание практически не потребовалось.























— Есть определенные сложности с парковкой, но никаких конфликтов с местными жителями нет и быть не может. Из-за интенсивного трафика будем привлекать для работы в этой точке больше курьеров. В ближайшее время начнем доставлять на велосипедах и гироскутерах.

В компании рассказывают, что основные работы велись после шести, отчего ремонт растянулся на три месяца.

— Мы думали перекрасить фасад, оказалось, нельзя. Зато рекламные конструкции согласовали.



































С очередным объектом пришли и другие нововведения. Так, пиццерия запустила несколько новых блюд, а некоторые позиции в меню стали дешевле. Зона доставки сети теперь охватывает все адреса Фрунзенского, Московского, Первомайского, Ленинского, Советского районов Минска, большую часть Центрального и Партизанского, часть Заводского и Октябрьского районов, а также поселки и деревни Минского района: Боровляны, Лесной, Валерьяново, Богатырево, Озерцо, Солнечный, Тарасово, Каменная Горка, Ждановичи, Малиновка и Боровая.





Новая доставка, она же точка самовывоза, уже работает по адресу: ул. Революционная, 17.

Читайте также

«В первый объект вложили 20 тысяч долларов». Как минчане с нуля создали свою доставку пиццы

От бюджетного бара в центре до роскошного ресторана на окраине: 18 новых заведений мая