«При перестроении не заметил автомобиль и допустил столкновение». Довольно часто встречающаяся формулировка в сводках ДТП. И говорит это об одном: до сих пор водители плохо представляют, что такое «мертвая зона» и как с ней бороться.

Разобраться с тем, куда и как должен смотреть водитель при совершении маневров, нам помог Сергей Овчинников, руководитель школы контраварийного вождения.

Смотрю, но не вижу



Существуют ключевые элементы в современных автомобилях, из-за которых возникают «мертвые зоны». Это передние стойки в первую очередь. В угоду требованиям безопасности эти элементы кузова сейчас делают максимально широкими для большей прочности и возможности разместить там подушки безопасности. В непогоду к ширине стойки добавляется еще полоса лобового стекла, которая не очищается щетками. Это примерно 3−5 сантиметров в зависимости от модели автомобиля. В итоге получаем закрытое от взгляда водителя пространство, где может спрятаться не только пешеход, но и целый автомобиль при определенных условиях.









— «Мертвые зоны» есть также позади автомобиля. Самая обширная — в правом зеркале за счет того, что оно наиболее удалено от водителя и дает меньший угол обзора. Поэтому во всех цивилизованных странах требуется контроль «мертвой зоны» поворотом головы. Например, если во время сдачи экзамена по вождению курсант не повернул голову при правом повороте, то идет доучиваться дальше. В «мертвой зоне» могут находиться велосипедисты, мотоциклисты, — обращает внимание Сергей Овчинников.









Никакие зеркала и электронные системы не могут спасти от «мертвых зон», хотя сильно уменьшают вероятность не заметить автомобиль. О панорамных зеркалах мы уже упоминали в материале « Куда смотрит водитель: на девушку или на дорогу? Как мы тестировали „умные“ очки для курсантов ». Да, они позволяют минимизировать «мертвые зоны», но при этом сильно искажают расстояние до автомобиля.

Современные авто оснащаются системами контроля «мертвых зон». Датчики улавливают объекты позади и сбоку автомобиля, и система предупреждает водителя сигнальными лампами в зеркалах заднего вида.

— Но при одновременном маневре, когда один автомобиль перестраивается из третьей полосы во вторую и в эту же полосу перестраивается другой автомобиль из первой полосы, система может не справиться. Так что тут спасет только поворот головы, — предупреждает Сергей.





Даже идеально настроенные зеркала заднего вида не решают проблемы «мертвых зон», так что бороться с этим явлением можно только активными действиями — крутить головой и наклонять корпус при совершении маневров.









— Мы в школе рекомендуем зеркала настраивать не так, как это пишут в учебниках, — чтобы видеть краешек борта своей машины. Мы советуем зеркала «раскрывать» еще дальше, чтобы не видеть машину, а захватывать больше дороги сзади и уменьшить «мертвую зону». Нет смысла видеть машину в движении. А при парковке достаточно наклонить голову, чтобы оценить близость к соседнему автомобилю, — объясняет Сергей Овчинников.

Как вычислить «мертвые зоны» и не попасть туда?

— Чтобы выяснить, где в вашем автомобиле мертвые зоны, нужно просто на нем проехать рядом с другим авто в разных позициях и определить, в каких ситуациях вы не видите машину в зеркалах заднего вида. В автошколах рассказывают о «мертвых зонах», но не всегда показывают. И получается, что курсант что-то об этом слышал, но не видел и не знает, где эти самые «мертвые зоны» находятся, особенно на конкретном автомобиле.

Еще одна важная часть подготовки водителя — следить за тем, чтобы самому не двигаться в «мертвой зоне» другого автомобиля.

— Мы на лекциях в нашей школе рассказываем, что если вы «спрятались» от белорусского водителя, который не крутит головой, в «мертвой зоне», то ожидайте «слепого» перестроения в свой автомобиль. Где не рекомендуется ехать? У грузовика — в районе подножки кабины, у легкового автомобиля — если ваш передний бампер находится в районе средней стойки. Это самые основные моменты. На практических занятиях мы выставляем машины так, чтобы они «прятались» в мертвой зоне. Пока водитель сам не прочувствует, что не видит авто, не повернув головы, он не запомнит и не поймет.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с таким явлением, как «мертвая зона», нужно придерживаться нехитрых правил: знать и понимать, где в автомобиле «мертвые зоны»; всегда смотреть перед маневром не только в зеркала заднего вида, но и в боковые окна; минимизировать время нахождения в «мертвой зоне» — обгоны и опережения должны быть максимально быстрыми.