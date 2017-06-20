В Бресте набирает ход строительство домов на Высоковской для переселенцев с Поплавского

Брестчане, которых переселяют из-за Западного обхода, могут получить меньше жилых метров и остаться без хозпостроек, пишет "Брестская газета".





Никто ничего толком не знает

Татьяна Николаевна, проживающая в доме №3 по ул. Поплавского в Бресте, сообщила, что уведомление о сносе ее жилища она получила еще в ноябре прошлого года.

«Сейчас мы все находимся в состоянии ожидания, — пояснила она. — Сидим и ничего толком не знаем. Хотя вроде бы в сентябре этого года запланировано поэтапно нас переселять».

По ее словам, последний раз переселенцев собирали в сентябре прошлого года на встречу с председателем горисполкома. Тогда, в частности, объявили, что площадь нового дома будет напрямую зависеть от старой.

«Видела, что фундаменты уже есть, — продолжила Татьяна. — Но, по идее, они же должны отстояться. Только вот станут ли ждать? Слышала, что Высоковскую хотят сделать показательной улицей. Мол, вдруг после завершения строительства Западного обхода туда президент заедет. Потому там сразу будут и лесопарк, и велосипедные дорожки, и тротуары».



Строительство домов для переселенцев на ул. Высоковской в Бресте ведет ПМК-82 ОАО «Полесьежилстрой». Строители уже занимаются возведением стен



Закладывается первый блок в фундамент одного из будущих домов по ул. Высоковской

И 6,5 за глаза хватало

По поводу размера придомовых участков наша собеседница сказала, что в ноябре шла речь о 10 сотках.

«В январе услышала, что будет 15 соток, и обалдела, — не скрывала она эмоций. — А мне и моих 6,5 за глаза хватало. Ведь, чтобы на пятнадцати был порядок, там горбатиться нужно с утра и до вечера. Ни здоровья, ни времени на это нет. Да и земля на старом аэродроме ужасная. Председатель горисполкома обещал, что привезут нормальной. Правда, это пока под вопросом. Кстати, в спаренных домах на две семьи на каждую вроде бы будет по 7,5 соток. Во всяком случае, так говорят. Но на руках у нас ничего нет, поэтому и гарантий никаких».

Обеспокоена Татьяна Николаевна и тем, что вопрос о хозпостройках все еще остается открытым.

«У меня здесь гараж, летняя кухня, сарай и погреб, — перечислила она. — Ходят слухи, что на новом месте будет построено не все. А почему я должна это терять?»



Здесь, по ул. Высоковской в Бресте, очень скоро появится фундамент для дома на две семьи для вынужденных переселенцев, дома которых определены под снос в связи со строительством Западного обхода



Строительство домов по ул. Высоковской в Бресте. Экскаватор доставит плиты с ветерком туда, где они всего нужнее

Показали картинки — и на этом все

Александр — один из жильцов дома №13 по ул. Поплавского, где живут сразу несколько семей. Он обеспокоен тем, что, по его информации, на ул. Высоковской хозпостройки для переселенцев возводить не планируют.

«Официально я никакой информации пока не получил, — признался молодой человек. — Единственное, что согласовывали со мной, это планировку дома. Вызвали, показали картинки домов — и на этом все. На предложенные изменения и дополнения сказали «нет». У меня реально жилая площадь больше, чем они мне нарисовали. Спросил, почему уменьшили ее, так ответили что-то вроде того, что не положено больше. Ссылаются на какие-то стандарты, о которых я не знаю. Видимо, есть какое-то указание ни на какие уступки не идти. В сентябре они уже собираются нас выселять. Тогда и увидим, что дадут взамен. Нам ничего не остается, только ждать».



Строительство домов по ул. Высоковской в Бресте. Стропы надежно закреплены, еще мгновение и железобетонный блок воспарит ввысь

Строительство коробок закончат в июне

На стройке по ул. Высоковской корреспондент «БГ» побывала 9 июня. Директор ПМК-82 ОАО «Полесьежилстрой» Алексей Морозов пояснил, что здесь силами двух ПМК — №82 и №17 — ведется строительство 15 жилых домов. Устройством наружных сетей занимается ПМК-12.

«Сейчас в работе уже порядка семи домов, где мы вышли на кладку, — отметил он. — Строительство практически всех коробок без устройства кровли планируем закончить в июне. Ну а полностью завершить работы — к сентябрю».

По поводу того, нужен ли отстой фундамента и вообще соблюдения технологий при ведении строительства, директор ПМК-82 заверил, что у строителей есть проектная документация, график набора прочности бетоном при соответствующих температурах.

«В летнее время достаточно 10 — 15 суток для набора 100-процентной прочности, — сказал он. — Конечно, это зависит и от погоды. Все делаем в соответствии с технологией, ничего не нарушаем. Залили фундаменты, а пока засыпали, сделали изоляцию, полы — все это занимает время. Да и стены не вырастают за один день».



Строительство домов по ул. Высоковской в Бресте. Бетономешалки на стройке задействованы на все 100%

Квартирам хозпостройки не положены

Главный архитектор проекта и руководитель архитектурной группы «Полесьежилстроя» Александр Кузьмук внес ясность по поводу размера придомовых участков:

«На каждый индивидуальный дом выделено по 15 соток. Там, где дом на две семьи, участок делится поровну, выходит по 7,5 соток на одного домовладельца. Разница в том, что это считается не индивидуальным домом, а квартирой в блокированном».

Кстати, отдельных домов запроектировано 5, а блокированных — в два раза больше. То есть абсолютное большинство переселяемых семей получит участки вовсе не по 15 соток, а по 7,5.

«Что касается хозпостроек, то они будут возведены только для индивидуальных жилых домов, — продолжил он. — Для квартир их строить не можем. Есть четкое задание, которое утверждается на всех уровнях, вот в соответствии с ним и проектируется объект. Единственное, что была проведена огромная работа с каждым по планировке домов».

Александр пояснил, что на ул. Высоковской будет выполнено благоустройство: заасфальтирована улица, проложены дорожки и тротуары, сделаны подъезды из мелкоштучной плитки. В соответствии с проектом на участки будет завозиться плодородный грунт.

По поводу площади домов он сообщил: «Исходя из общей, а не жилой площади, дома у них у всех больше. У кого-то на метр, у кого-то на 2 или полтора. То, что у кого-то комнаты какой-то не хватает, это невозможно запроектировать. Государство не может им подарить 5 лишних «квадратов». Все запроектировано в пределах норм и их пожеланий, согласовано письменно».



На участке по правую сторону строители ПМК-12 возведут 5 индивидуальных домов для вынужденных переселенцев с ул. Поплавского

Нет регистрации — нет оценки!

Возможно ли строительство сараев, гаражей и прочих нежилых помещений для всех, мы поинтересовались у главного архитектора Бреста Николая Власюка. Он отметил, что проектом хозпостройки предусмотрены и даже несколько их вариантов. «Если новое жилье окажется дешевле, чем ранее принадлежавшее людям, то им выплатят разницу, и они смогут возвести хозпостройки».

А начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Брестского горисполкома Сергей Лущик дополнил, что при оценке Гипроземом недвижимости переселенцев входить туда будет все: и жилое помещение, и нежилые объекты, имеющиеся на земельном участке.

«Оценивается все, что зарегистрировано по техпаспорту, — пояснил он. — Есть там сарай, значит, его оценивают. Но если это самоволка, то нет. В случае, когда новая квартира будет дешевле, чем то, что люди имеют сейчас, им будут выплачены деньги. Если она окажется дороже, то переселенцы ничего не доплачивают».