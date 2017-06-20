Советы адвоката: что делать, если бывшая супруга выгнала из общей квартиры

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



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Чуть больше трех лет назад я развелся с женой. Во время совместной супружеской жизни мы построили квартиру. Жилье записано на бывшую жену, потому что она, а не я, стояла на очереди нуждающихся. После развода разъезжаться было некуда, поэтому еще три года жили вместе. Первое время бывшая жена постоянно скандалила, истерила, требовала, чтобы я исчез из квартиры. Делить квартиру она категорически отказывалась. Я ей объяснял, что исчезнуть мне некуда — не с моей зарплатой снимать себе жилье. И квартира эта не ее, а наша. Уже не помню, в какой момент, но бывшая успокоилась, мне показалось, что мы научились нормально сосуществовать в рамках одной квартиры, конфликтов почти не возникало. А ровно через три года после того, как нас развели, приехав домой после работы, я нашел свои вещи выставленными на лестничную клетку. Попасть в квартиру я уже не смог, потому что замки входной двери она заменила. Бывшая супруга ликовала, рассказывала, как она меня три года терпела, как наконец сейчас заживет, как личную жизнь свою наладит и так далее. Понятное дело, пускать меня обратно она не собиралась. Я вызвал милицию, рассказал сотрудникам, что не могу вернуться в собственный дом. На что мне ответили, что без суда не разберутся, чья квартира. И вот тут-то бывшая моя просто засверкала всеми огнями и торжественно мне сообщила, что в суд мне уже можно не ходить — срок исковой давности три года, и я его пропустил. Тут только до меня стало доходить, что все это она подстроила, чтобы оставить меня ни с чем. Один из сотрудников, правда, сказал, что он знает случаи, когда и больше лет проходило с развода, и только потом делили имущество и все в порядке было. Посоветовал попробовать.

С тех пор я скитаюсь от одних друзей к другим, всем уже, наверно, надоел. Но я до сих пор не знаю, стоит ли начинать эти суды. Ведь гарантий у меня никаких — могут не закрыть глаза, что три года уже прошло, это один вопрос. Второй — ну признают, что я тоже собственник этой квартиры, а дальше мне что с этим решением делать? Кто мне гарантирует, что меня в квартиру пустят и назавтра замки снова не поменяют?

Комментарий адвоката:

Изложенная в письме ситуация наглядно демонстрирует, как правовая неграмотность участников правоотношений может усложнить жизнь одного из них и как важно знать о своих правах для того, чтобы была возможность отстоять их.

Необходимо отметить, что частью 5 ст. 24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) для требований о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, действительно установлен трехлетний срок исковой давности.

Вместе с тем следует знать, что по общему правилу, в соответствии с п. 1 ст.201 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.



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Данная норма продублирована в постановлении пленума Верховного суда Республики Беларусь от 22.06.2000 года № 5 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Так, согласно п. 22 названного постановления, трехлетний срок исковой давности, установленный ч.5 ст. 24 КоБС Республики Беларусь, для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В этой связи, если, например, после расторжения брака бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим имуществом, то срок исковой давности начинает течь с того дня, когда одним из них будет совершено действие, препятствующее другому осуществлять свои права в отношении этого имущества. В частности, данное действие может заключаться в отчуждении спорного имущества, в его сокрытии, в создании препятствий к пользованию указанным совместно нажитым в период брака имуществом, и т.д.

В вашем письме сказано, что после расторжения брака вы и ваша бывшая супруга продолжили пользоваться совместно нажитой в период брака квартирой, то есть ваши права как собственника данного жилого помещения не были нарушены. Нарушение ваших прав произошло только в тот момент, когда бывшая супруга ограничила доступ в квартиру, заменив замки во входной двери. Поэтому в вашем случае трехлетний срок исковой давности, установленный для раздела бывшими супругами совместно нажитого в период брака имущества, начал течь только после того, как вам стало известно о невозможности попасть в спорное жилое помещение, то есть о невозможности продолжить пользование квартирой.

В этой связи срок исковой давности для предъявления требования к бывшей супруге о разделе общей совместной собственности вами не пропущен, и вы можете смело обращаться с соответствующим исковым заявлением в суд, где ваше требование будет рассмотрено по существу.

Далее, на мой взгляд, вы напрасно опасаетесь, что признание за вами права собственности на долю в квартире не изменит сложившуюся ситуацию.

Прежде всего после изучения вашего обращения остается открытым вопрос о том, преднамеренно ли бывшая супруга ввела вас в заблуждение относительно истечения срока исковой давности или же она сама добросовестно заблуждается, полагая, что вы пропустили срок для защиты своих прав. Ответ на этот вопрос принципиально значим, поскольку, как показывает судебная практика по этой категории дел, когда одна из сторон спора осознает, что другой стороне спора все-таки причитается часть совместно нажитого в период брака имущества, между ними нередко начинается предметный разговор относительно порядка и условий раздела данного имущества. Поэтому в вашем случае не исключена возможность разрешения возникшей спорной ситуации во внесудебном порядке. Рекомендую донести информацию до бывшей супруги и предложить ей договориться мирно, прежде всего во избежание несения дополнительных судебных расходов, потери сил и времени каждого из вас.

В том случае если урегулировать возникшую спорную ситуацию миром невозможно, за защитой своих прав вам следует обращаться в суд.

При этом, если вы заинтересованы в дальнейшем проживании в спорной квартире вместе с бывшей супругой, но опасаетесь, что она не позволит вам вернуться, одновременно с требованием о разделе квартиры вы вправе заявить исковое требование о вселении. В этом случае, даже если ваша бывшая супруга решится вновь без законных на то оснований самовольно выселить вас из занимаемого жилого помещения, правоохранительные органы будут на вашей стороне, поскольку вы сможете предъявить им вступившее в законную силу решение суда о признании за вами права собственности на долю в квартире, а также о вашем вселении в это жилое помещение.



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Мой личный совет: в сложившейся ситуации закон находится на вашей стороне: срок для защиты своего нарушенного права вами не пропущен, в связи с чем ничто не мешает вам обратиться с исковым заявлением в суд, признать за собой право собственности на долю в спорной квартире и вселиться в нее.

Вместе с тем очевидно, что если отношения между вами и бывшей супругой носят конфликтный характер, решение суда о признании за вами права собственности на долю в квартире, и даже о вселении в нее, не сможет гарантировать последующего спокойного проживания с бывшей супругой — конфликты могут возникать снова и снова.

Поэтому исходя из своей практики я рекомендую вам рассмотреть варианты раздела совместно нажитой в период брака квартиры, сопряженные с прекращением вашей и бывшей супруги общей долевой собственности на жилое помещение. К сожалению, в обращении нет характеристик спорной квартиры (количество комнат, метраж и т.д.), информации о наличии/отсутствии ограничений на отчуждение этого жилого помещения и прочей информации, необходимой для того, чтобы рассмотреть возможные варианты выхода из сложившейся ситуации и проконсультировать вас в этой части.

В заключение необходимо отметить, что, безусловно, судебная тяжба предполагает несение дополнительных судебных расходов, потерю времени и сил, и к этому следует быть готовым. Однако в том случае если вы не предпримете шагов к разрешению возникшей спорной ситуации, то, скорее всего, она так и останется для вас неразрешенной: бывшая супруга продолжит пользоваться вашей общей квартирой, а вы продолжите переезжать от одних друзей к другим в поисках временного жилья. Поэтому рекомендую не откладывать разрешение данного спора, а как можно скорее начать предпринимать действия для достижения поставленных целей.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы (исковое заявление, запросы, ходатайства, юридическое обоснование вашей позиции и проч.). Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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