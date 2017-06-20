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"Для работы в сложных городских условиях". Беларусь получила новейшие китайские броневики CS/VN3

21.06.2017 08:44 — |  
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Китай на безвозмездной основе поставил белорусским военным плавающие бронетранспортеры CS/VN3, сообщает «Белорусская военная газета». CS/VN3 предназначен для быстрого развертывания и проведения специальных операций. Особенно хорошо броневик подходит для работы в сложных городских и горных условиях.


Фото: vsr.mil.by

CS/VN3 способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч, благодаря двигателю мощностью 210 л.с. На плаву бронированная машина движется со скоростью до 6 км/ч. Топливного бака емкостью 160 л хватает на 600 км пути. Клиренс бронемашины в 400 мм и колесная формула 4×4 обеспечивают ей высокую проходимость.

Экипаж броневика составляет два человека, еще трое размещаются в десантном отделении. CS/VN3 вооружается двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Броня способна защитить экипаж от огня легкого стрелкового оружия и осколков снарядов.

В пуленепробиваемых окнах бронемашины оборудованы бойницы для ведения огня из стрелкового оружия, десант покидает CS/VN3 через заднюю дверь.

Чтобы освоить новые бронемашины, белорусские военнослужащие проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации CS/VN3 на китайском заводе в Чунцине. Поставка бронемашин осуществляется в рамках соглашения между Министерством обороны Беларуси и Министерством национальной обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи.

В рамках этого соглашения в Беларусь ранее были поставлены парадные автомобили FAW HongQi L5 («Красное знамя») и автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050, получившие название «Богатырь».

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Экипаж броневика составляет два человека, еще трое размещаются в десантном отделение.

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