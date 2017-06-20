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"Для работы в сложных городских условиях". Беларусь получила новейшие китайские броневики CS/VN3
Китай на безвозмездной основе поставил белорусским военным плавающие бронетранспортеры CS/VN3,
CS/VN3 способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч, благодаря двигателю мощностью 210 л.с. На плаву бронированная машина движется со скоростью до 6 км/ч. Топливного бака емкостью 160 л хватает на 600 км пути. Клиренс бронемашины в 400 мм и колесная формула 4×4 обеспечивают ей высокую проходимость.
Экипаж броневика составляет два человека, еще трое размещаются в десантном отделении. CS/VN3 вооружается двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Броня способна защитить экипаж от огня легкого стрелкового оружия и осколков снарядов.
В пуленепробиваемых окнах бронемашины оборудованы бойницы для ведения огня из стрелкового оружия, десант покидает CS/VN3 через заднюю дверь.
Чтобы освоить новые бронемашины, белорусские военнослужащие проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации CS/VN3 на китайском заводе в Чунцине. Поставка бронемашин осуществляется в рамках соглашения между Министерством обороны Беларуси и Министерством национальной обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи.
В рамках этого соглашения в Беларусь ранее были поставлены парадные автомобили FAW HongQi L5 («Красное знамя») и автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050, получившие название «Богатырь».
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Экипаж броневика составляет два человека, еще трое размещаются в десантном отделение.
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