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Клиенты БСБ Банка забрали 15 миллионов долларов. В банке пояснили, что делать держателям карточек
Клиенты БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня
Напомним, ранее БСБ Банк
В БСБ-Банке сегодня пояснили, чтобы клиентам из числа физлиц продолжить пользоваться своими банковскими карточками после 25 июня с открытием текущего счета в БНБ-Банке, нужно:
«Перевод счетов будет осуществлен в течение одного банковского дня без перевыпуска платежных карточек, — уточнили в БСБ Банке. — В настоящий момент наша команда приступает к работе по интеграции сервисов мобильного и интернет-банка. До этого времени управлять счетом вы можете при помощи соответствующих сервисов БНБ-Банка».
В БСБ Банке добавляют, что в переходный период возможны технические сбои. «Это связано с необходимостью детальной наладки бизнес-процессов и корректной передачи информации, адаптации программного обеспечения», — рассказали в БСБ Банке.
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В банке рассказали, что делать тем клиентам, которые хотят и дальше пользоваться своими банковскими карточками.
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