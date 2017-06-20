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Клиенты БСБ Банка забрали 15 миллионов долларов. В банке пояснили, что делать держателям карточек

21.06.2017 08:41 — |  
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Клиенты БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц, сняли со счетов деньги на общую сумму около 15 миллионов долларов, сообщили в банке. Тем временем в банке рассказали, что делать тем клиентам, которые хотят и дальше пользоваться своими банковскими карточками.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ранее БСБ Банк выбрал стратегического партнера по обслуживанию физлиц, им стал БНБ-Банк.

В БСБ-Банке сегодня пояснили, чтобы клиентам из числа физлиц продолжить пользоваться своими банковскими карточками после 25 июня с открытием текущего счета в БНБ-Банке, нужно:

  • отправить СМС на номер телефона 1235 с текстом «bnb» или «бнб» (регистр букв не учитывается);
  • после этого на адрес e-mail, указанный вами при открытии счета в БСБ Банке, поступит сообщение, которое необходимо открыть и завершить процедуру, перейдя по указанной в нем ссылке.

«Перевод счетов будет осуществлен в течение одного банковского дня без перевыпуска платежных карточек, — уточнили в БСБ Банке. — В настоящий момент наша команда приступает к работе по интеграции сервисов мобильного и интернет-банка. До этого времени управлять счетом вы можете при помощи соответствующих сервисов БНБ-Банка».

В БСБ Банке добавляют, что в переходный период возможны технические сбои. «Это связано с необходимостью детальной наладки бизнес-процессов и корректной передачи информации, адаптации программного обеспечения», — рассказали в БСБ Банке.

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В банке рассказали, что делать тем клиентам, которые хотят и дальше пользоваться своими банковскими карточками.

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