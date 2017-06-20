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Психолог: самый большой двигатель ― это комплекс неполноценности

21.06.2017 08:50 — |  
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"Нарисовать" психологический портрет белорусского общества — это задача сложная и не слишком объективная, хотя есть достаточно большой набор черт характера и привычек, свойственных многих белорусам.

"По моему восприятию, белорусское общество сейчас находится где-то на уровне подростка,  когда пытается, условно говоря, от неких родительских установок, каких-то стереотипов прошлого перейти к тому, что "я сам". То есть жить самостоятельно, определяя правила для себя", — рассказывает Лилия Ахремчик.

В белорусском обществе, как и в любом другом, есть слой людей активных, пробивных, так называемых "достигаторов" — людей дела, которые сами строят собственные системы и изначально настроены на результат.  Но в то же время, есть большое количество людей, впитавших в себя прошлое со всеми его  страхами и стереотипами. Такие люди живут в совершенно других условиях и других программах.

Психолог: самый большой двигатель ― это комплекс неполноценности
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Многие живут за очень ограниченные деньги. Но деньги и заработок — это показатель того, что у человека в голове происходит, разрешает ли он себе быть богатым, счастливым, выбирать партнера. Либо я вот выбрала, и хоть плохонький, да мой до конца жизни", — рассказывает Лилия Ахремчик.

По словам психолога, чаще всего самым большим двигателем для человека становится комплекс неполноценности, попытка компенсировать собственную несостоятельность в чем-то.

К примеру, если есть сомнения в своей внешности, женщина может нарочно эксплуатировать эту тему и, доказывая себе, что у нее все в порядке, стать моделью.  То же самое делает мужчина, если его, например, в школе называли лузером, он, вырастая, доказывает всем, что это не так.

"У общества полно страхов. Это нормальное свойство человеческой психики — иметь страх. Для чего страх вообще существует? Чтобы сохранить нам жизнь, по большому счету, соответственно, и обществу тоже. Кроме того, есть и коллективные страхи. Войны или голод — это уже генетическая память, когда наше прошлое, традиции, это все записалось, и мы это все впитываем и воспринимаем", — говорит Лилия ахремчик.

По словам психолога, главное в том, чтобы такие личные или коллективные страхи не управляли нами, чтобы мы понимали,  для чего нужен каждый из таких страхов.  

Беседу с тренером-психологом международного класса Лилией Ахремчик слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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