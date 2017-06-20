Мы публикуем продолжение рассказа белоруски Ольги Моковецкой о жизни в Шри-Ланке.

– Моя должность – специалист по гостеприимству. Одна из наиболее важных обязанностей – приветствие и встреча гостей. Очень важно создать приятное первое впечатление, чтобы сразу по приезде путешественники окунулись в атмосферу азиатской экзотики. Меня обучили тому, как правильно по-ланкийски приветствовать гостей: с цветком лотоса в ладонях, сложенных на уровне груди, и произнося слово «Ayubowan!» («Айбован!»), что означает «Добро пожаловать!» или дословно «Желаю жить долго». Далее я сопровождаю их в лобби отеля (место в центральном холле), где они могут ожидать заселения, сидя на диванах, пить сок и освежаться влажными полотенцами. В течение всего дня я нахожусь в лобби и общаюсь со всеми гостями, интересуюсь тем, как проходит их день, какую из предложенных им услуг мы можем улучшить. Также я решаю любые проблемы, связанные с отелем, организовываю специальные романтические ужины и дни рождения.









Работа очень интересная, требующая постоянного позитивного настроя, улыбок и, естественно, профессионализма. Честно говоря, для меня это идеальная работа. Я всегда хотела общаться как можно с большим количеством людей со всего мира. А если за это мне еще и платят деньги – разве это не работа-мечта? Зачастую гости подходят ко мне, чтобы просто поболтать, им очень любопытно как я оказалась здесь. И конечно же, моя самая любимая игра – когда гости пытаются угадать мое происхождение. Я довольно высокая (рост 181 см), блондинка с зелеными глазами, говорю на английском без акцента. Многие думают, что я родом из Германии, Дании или Швеции; меньшая часть все же признает во мне русскую кровь и называет Украину или Россию. Но когда я отвечаю «я родилась в Беларуси», во многих случаях это автоматически подразумевает и последующее проведение небольшого урока географии, в процессе которого я объясняю, что существует такая страна и находится она в центре Европы. Этот ликбез прежде всего касается гостей из Азии, Австралии и Америки. Но большим открытием для меня стали и немцы. Однажды я разговаривала с пожилой парой (им обоим было около 85 лет), они исколесили всю Европу и Азию, даже велосипедный тур по Литве был, но им ни разу не довелось слышать о Беларуси! И когда я показала карту, они были очень удивлены – даже не предполагали, что за соседней Польшей находится Беларусь.

Всегда интересно встречать туристов и из Китая. Первым делом они бросаются фотографироваться со мной – я кажусь им невероятно высокой и экзотичной. Целые очереди выстраиваются. Для них и меня это всегда весело.













Мой график работы очень непривычный для большинства белорусов: ежедневно с 8.00 до 22.00, с большим перерывом во второй половине дня (с 15.00 до 19.30). В месяц у меня восемь выходных дней. При этом я сама могу выбирать, в какие дни хочу отдохнуть, но мне обязательно надо работать в календарные выходные, так как в эти дни у нас очень много гостей. К тому же внушительное количество местных приезжает большими компаниями просто повеселиться у бассейна и покушать у нас в ресторане.

В плане работы директор отеля установил для меня очень жесткие правила. Изначально, когда я приехала, мне ничего не запрещалось. Поэтому я спокойно во время перерыва ходила купаться на пляж, а вне работы посещала клубы, кафе, рестораны. После недели моего пребывания здесь состоялся серьезный разговор с главным менеджером. Он меня предупредил, что многие местные захотят иметь со мной общий бизнес, будут пытаться вовлечь меня в разные дела и в целом мне лучше избегать любого общения с ланкийцами на улицах ради моей же собственной безопасности. Поэтому он категорически запретил мне посещать любые пляжи и заведения в Хиккадуве (даже во время моих выходных). И во время обеденного перерыва я должна сидеть в отеле (изредка можно пойти в соседний супермаркет или аптеку). При попытке нарушения дисциплины он грозился сразу же отправить меня в Беларусь. Сказать, что я была шокирована, – ничего не сказать. Я была просто потрясена! Я не могла понять, как в современном мире можно вот так ограничивать чью-либо свободу. Мне казалось, я работаю в тюрьме. Но по прошествии нескольких месяцев я узнала Шри-Ланку намного лучше и поняла, что босс действительно таким образом заботился о моей безопасности. Все зло местного мелкого бизнеса таится в тук-тукщиках, таксистах и местных туристических агентах. Любое покушение на их клиентов или долю в бизнесе воспринимается ими крайне агрессивно.

















С моим появлением в городе они поняли, что я могу продвигать их мелкий бизнес для всех русскоговорящих туристов. На улицах я просто игнорировала любые попытки общения со мной, в итоге многих это стало злить, некоторые из местных считают меня высокомерной и гордой. И тут вдруг неожиданно босс стал меня вызывать в офис и ругать за то, что я с кем-то делаю бизнес! Якобы люди начали ему сообщать о моих связях с ними. Было очевидно: они знали, что, рассказывая эти лживые истории, принесут мне большой вред и меня могут выгнать из отеля. Додумались даже до того, что фотографировали каких-то блондинок в клубах и выдавали их за меня! В такой ситуации на мою защиту стали менеджеры отеля, которые следят за моей работой и видят, что я ни во что не ввязываюсь. Сейчас уже все более-менее успокоилось и я, как и прежде, работаю, руководство меня всегда хвалит за вежливое общение со всеми гостями и позитивные отзывы об отеле в интернете.

















Местные жители очень религиозны и придерживаются своих традиций. На какие бы веселые темы мы ни говорили, но при разговоре о буддизме они всегда становятся очень серьезными и готовы философствовать бесконечно. Они свято верят в жизнь после смерти и стараются делать только хорошие дела. И это чувствуется во всех аспектах: здесь не выхватывают сумочки на дорогах и даже не топят новорожденных котят, если их некуда девать (их относят в храм, где за ними ухаживают).

Что касается романтических отношений между местными мужчинами и женщинами, то здесь значительную роль в осознании совместимости двух влюбленных играет то, что говорит об их союзе гороскоп. До того как вступать в серьезные отношения, необходимо посетить астролога. Дата свадьбы выбирается с учетом календаря, где указаны благоприятные дни. Это может быть любой день недели. Здесь обязательно нужно получать одобрение родителей перед свадьбой. Даже чтобы просто встречаться, парню нужно получить разрешение от родителей девушки. Но получить его очень непросто. Как правило, семья девушки хочет видеть рядом с ней обеспеченного молодого человека, с домом и стабильным заработком. Многие мои коллеги-мужчины признаются, что у них девушки есть, но встречаются они втайне, так как родителей их возлюбленных не устраивает, что парни не имеют машин или домов. И еще один немаловажный нюанс – финансовая организация свадьбы. Сам праздник и банкет оплачивается семьей невесты (моя коллега сейчас усиленно собирает деньги на свадьбу. Ее парень сделал ей предложение, и теперь она должна купить им кольца и оплатить всю свадебную церемонию). Второй день свадьбы (вечеринка со множеством приглашенных гостей и танцоров) финансируется стороной жениха. Хорошая свадьба в Шри-Ланке обходится примерно в миллион рупий (это где-то 6600$).













Процент разводов в стране близок к нулю. Здесь уж если и выбирают девушку или парня, то это на всю жизнь. Как-то одна ланкийская семья дала мне один важный совет: если хочешь выходить замуж за местного, обязательно выбирай того, у кого живот побольше. В Шри-Ланке это признак богатства. Даже девушки, будучи очень стройными, всегда стремятся иметь жирок на животе – таким образом они показывает достаток их семьи.

Местные девушки, к слову, очень приятные и скромные в общении. Часто, когда приходишь к кому-нибудь в гости, они остаются в тени на кухне и лишь выглядывают в гостиную. А примером настоящей ланкийской женщины для меня является главный бухгалтер в нашем отеле. Ей 55 лет, замужем, трое детей. Просыпается она в 5 часов утра, готовит еду на целый день для мужа и детей, отправляет последних в школу, заворачивает себя в сари (их в ее гардеробе около 150 штук, поэтому полгода каждый день она носит разные) и два часа едет в переполненном автобусе на работу. Рабочий день у нее длится с 8.00 до 17.00. Поздно вечером она возвращается домой, где занимается уборкой и стиркой. В выходные старается посетить матч команды по крикету, в которой играет ее сын, сводить всю семью в Pizza Hut, KFC или McDonald’s (что считается очень крутым), сделать множество фотографий этой культурной программы и потом всю неделю показывать их коллегам по работе. Ну и конечно, даже в выходной день женщины не забывают о будничных заботах: обязательно для многих посетить стихийный воскресный рынок, где можно закупить продукты по очень низким ценам на неделю вперед.









Теперь немного об отношениях между старшим и младшим поколениями. Однажды у нас был тренинг по повышению квалификации в сфере отельного бизнеса, и одного местного юношу попросили рассказать о своих приоритетах в жизни. Так вот, на первое место он не задумываясь поставил маму, и только потом назвал образование, карьеру и финансовое благополучие.

В выходные молодежь всегда едет в родные города навестить своих родителей. Я знаю довольно много людей, которые переехали жить в другую страну, но любыми средствами пытаются нанять сиделок для родителей. Забота о своих родителях для молодежи в Шри-Ланке – это святое. Их так воспитали.













Что касается аренды жилья, то за 15 000 рупий (100$) в месяц в вашем распоряжении может оказаться симпатичный маленький домик, а за 40 000 рупий (265$) – дом с двумя комнатами. Обязательным считается взнос депозита – это полугодовая плата за аренду (то есть платить нужно один раз, а не каждый месяц). Так, при аренде домика за 15 000 рупий нужно быть готовым внести на депозит 90 000 рупий. Как правило, все дома здесь оснащены вентиляторами (реже – кондиционерами), балдахинами над кроватями, минимальной бытовой техникой (холодильник, газовая плита, стиральная машина), wi-fi, в садах у дома часто растут фруктовые деревья (лайм, манго, гуава, джекфрут). Средняя по стране цена на покупку дома – порядка 5 000 000 рупий (чуть больше 33 000$), средняя цена за покупку апартаментов в Коломбо – в районе 20 000 000 рупий (примерно 135 000$).

Задумываясь о покупке дома в Шри-Ланке, необходимо учесть близость к нему железной дороги, ведь перемещаться вам, скорее всего, понадобится достаточно часто. На западном побережье она проходит очень близко к океану, а значит, и ко многим домам и виллам.













Медицина в Шри-Ланке бесплатна для всех в государственных структурах. Даже иностранцы могут обращаться за бесплатной помощью в государственные больницы. Цены на медицинские препараты довольно низкие, что делает их по карману каждому. Очень популярны различные аюрведические мази и бальзамы, изготовленные на основе натуральных экстрактов и масел. Единственное, что сильно бьет по карману в этом плане, – покупка очков для зрения (стоят они минимум 50$) и контактных линз.

Образование также бесплатно для всех местных. В школе ученики обязаны носить школьную форму. Для девочек - это платье, носки и обувь (все белого цвета), галстук, волосы заплетены в две косички с ленточками; мальчики носят рубашку, шорты, носки (все белое) и обувь. В школах учатся 11 лет, еще 2 года изучают только профильные предметы. Университеты делятся на государственные и частные. Зачисляют туда на основе оценок за школьные экзамены. Проходные баллы, как правило, очень высокие и если на бесплатное отделение государственного университета абитуриент не проходит, то ему нужно идти на платное отделение или в частный университет, в крайнем случае – попробовать поступить еще раз в следующем году.









Самые популярные и высокооплачиваемые профессии в Шри-Ланке: доктор (зарплата 300 – 650$), инженер (1000$), бухгалтер (300$), менеджер в отеле (600$).

Я была очень удивлена, узнав, что очень многие из местных ездят получать медицинское образование в Беларусь и Россию, заодно изучая русский язык. Приятно иногда встречать ланкийцев, которые посетили Минск, Витебск, Гомель или Бобруйск и могут на хорошем русском рассказать о своих впечатлениях. Для обучения в других странах государство выделяет специальные гранты и стипендии. По приезде обратно на родину студентам необходимо лишь сдать квалификационный экзамен, и они могут работать в любых медицинских учреждениях Шри-Ланки. Часто я встречаю тех, кто после возвращения из русскоязычной страны забывает про медицину и становится туристическим гидом (иногда это значительно прибыльнее).

Курсы русского языка в Шри-Ланке тоже есть. Стоят они немногим более 100$ за полгода. Преподаватели там – ланкийцы, получившие образование в Беларуси и России.



Местные учат русский язык

Во время выходных дней я стараюсь увидеть новые места, посетить национальные парки Шри-Ланки, увидеть водопады, горы. Правда, серфинг и дайвинг, так здесь популярные, я еще не попробовала. Во время туристического сезона (как правило, он длится с ноября по апрель) в стране всегда много гостей, а в более холодное время (с мая по октябрь) океан очень суровый, многие пляжи затоплены.

Развитие туризма в Шри-Ланке – это отдельная большая тема. Здесь природа очень экзотична и удивительна. Много красивых пляжей, храмов, парков и заповедников. Я остановлюсь на моих любимых местах.

Пляжи

Мое самое большое открытие – это пляж Бентота. Огромная пляжная коса с белым песком, абсолютно безлюдная, с комфортным спуском в океан. Место, идеальное для уединения и наслаждения красивым закатом.





Горы

Пик Адама. По сравнению с популярной «Львиной скалой» в Сигирии (куда возят всех туристов) подъем на пик Адама бесплатный, а сам он расположен выше, и местность там намного краше. Однако же забраться на вершину стоит огромных усилий – нужно преодолеть два километра подъема по ступенькам. При этом весь процесс сопровождается сильным порывистым ветром. Пот, жажда, сильное сердцебиение, ноющие ноги – это плата за то, чтобы подобраться ближе к небесам. Ты буквально ходишь по облакам. Вид на соседние горы и холмы просто дух захватывает и остается в памяти на всю жизнь.

Потрясением для меня стало большое количество пожилых людей, идущих на вершину этой горы. Как мне рассказали, они идут туда за помощью к Будде. Жители страны верят, что именно на вершине горы он оставил свой след, и все они стремятся преклониться перед ним. На всем пути ввысь много источников с бесплатной чистой водой, есть центр с бесплатным горячим чаем и массажем ног, через каждые пять метров установлены лавочки и места для отдыха.



Пик Адама

Кайтсерфинг

Это гибрид нескольких видов спорта, очень завораживающий и сложный. Выглядит так: ты рассекаешь на сноуборде по воде с прикрепленным к тебе парашютом. Для этого нужен очень сильный постоянный ветер, который будет нести тебя по поверхности, в некоторые моменты ты можешь буквально парить над водой. Лучшим местом для кайтсерферов (как начинающих, так и опытных) заслуженно считается город Калпития. Я провела четыре дня в одной из школ кайтсерфинга и осталась в диком восторге от всего, что мне довелось услышать, увидеть и попробовать. И я поняла, что намного интереснее путешествовать, когда освоение нового вида спорта одна из целей поездки в другую страну. Так ты с высокой вероятностью сможешь встретить единомышленников, таких же путешественников с горящими глазами, любящих активный отдых. После этого остается гораздо больше впечатлений, чем от простого загара на пляже.











Калпития

Я живу в Шри-Ланке около полугода и могу сказать точно, что это довольно комфортная страна для жизни. На улицах чисто, нет больших свалок мусора, бездомных не очень много, криминала почти нет. Местные люди – очень гостеприимные, радушные и постоянно улыбаются. Климат прекрасный, на побережье круглый год температура + 30ºС, высокая влажность; в центре (горная местность) более прохладно.

Я приехала сюда не за лучшей жизнью. Мне всегда хотелось пожить в теплой стране. Конечно, нужно время, чтобы научиться правильно воспринимать внимание со стороны местных жителей (зачастую оно бывает неприятным), но к этому можно и нужно привыкнуть.

Мой контракт заканчивается в августе, и работодатель с радостью предложил мне его продлить. Для него это очень престижно – иметь русскоговорящую европейскую девушку среди персонала. Я планирую остаться в Шри-Ланке еще на какое-то время. Мне нравится, что здесь достаточно возможностей для личностного и карьерного роста: каждый год открывается множество новых отелей (для туристов это направление становится все более популярным) и отношение к европейцам здесь очень уважительное.













Я встречаю многих европейцев, которые открыли в Шри-Ланке свои компании (будь то туристическое агентство, отель, ресторан или школа серфинга), купили недвижимость и наслаждаются жизнью на побережье Индийского океана.

Я знаю – у белорусов Шри-Ланка не выглядит привлекательной для миграции, но я бы порекомендовала всем и каждому как минимум прилететь сюда на зимний сезон, арендовать домик на берегу океана и насладиться хотя бы частью этого бесконечного лета.













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