Побывавший на испытании новейшего российского танка Т-14 «Армата» на полигоне корпорации «Уралвагонзавод» вице-премьер России Дмитрий Рогозин выложил видео на своей страничке Facebook.

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В ролике показываются огневые испытания танка — Т-14 «Армата» стреляет подкалиберными боеприпасами. Напомним, что танк вооружен 125-миллиметровой пушкой 2А82−1М, которая может вести огонь как снарядами, так и управляемыми ракетами.

Т-14 «Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней. Экипаж машины — три человека — размещен в корпусе в специальной бронированной капсуле. В танке применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность.