На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурса « Моя кухня ». Продолжаем публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказывают Владимир и Екатерина из поселка Дружный Пуховичского района:





— Нашей семье уже почти три года, и состоит она из трех человек. Когда у нас появилась собственная квартира, в первую очередь мы занялись планировкой кухни, поскольку, как нам кажется, именно она — главное место в доме.





Начали свой проект традиционно — с просмотра уже кем-то созданного. Изучив множество статей, образцов, примеров кухонь, в том числе и первого конкурса «Моя кухня», определились: хотим белоснежную кухню со столешницей под светлое дерево.

Сначала «нарисовали» расположение мебели в 3D-программе. Это помогло увидеть нашу мечту в реальности и правильно разместить гарнитур, расположить розетки, выключатели, светильники, а еще — подобрать отделочные материалы, выбрать их цвет.

Само помещение кухни решили разделить на 2 зоны — готовки и отдыха. Многие согласятся, что для однокомнатной квартиры дополнительная зона отдыха никогда не будет лишней.

Чтобы зонирование было более четким и логичным, использовали:

1) дополнительную ЛДСП-стенку между двумя зонами;

2) конфигурацию потолка.

Чтобы ярче выделить зону отдыха, поместили фальш-балки под дерево, выполненные из вентиляционного короба, покрашенного морилкой. Получились, как настоящие.





Кухня — с белыми фасадами из пластика и столешницей «светлая туя», высота — 91 см. Ее продолжение выполняет 2 роли: обеденного стола и рабочей поверхности для готовки.

Жизнерадостную нотку этой части помещения придает фартук из закаленного стекла с изображением зеленой травы. Ухаживать за фасадами, столешницей и фартуком не составляет труда.





Планируя интерьер кухни, мы старались сделать ее не только уютной, но и удобной, поэтому уделяли внимание каждой мелочи, чтобы все было на своем месте и под рукой. Очень удачное в этом плане получилось, например, расстояние от обеденной зоны до мойки (всего 1 метр).

Кстати говоря, мойка Franke очень вместительная. Она у нас с функцией перекрывания слива (это очень удобно для полоскания и мытья посуды). На ней расположился дополнительный краник для питьевой воды после фильтров. Вода у нас в поселке просто ужасная, и установка фильтров очень облегчила и улучшила жизнь.





Так как мы больше любим еду, приготовленную в духовке или мультиварке, решили ограничиться варочной панелью Beko с двумя конфорками. Панель расположили длинной стороной вдоль стены — так появилось дополнительное пространство. Духовой шкаф у нас фирмы Bosch.

Набор мелкой бытовой техники вполне стандартный: кухонный комбайн, чайник, мультиварка, кофеварка. Все это помещается на рабочей поверхности.





Холодильник у нас встроенный, отечественного производства.

На верхних и нижних фасадах шкафчиков отсутствуют ручки за счет того, что верхние фасады выступают на 3 сантиметра ниже шкафов, а нижние смонтированы в сочетании с L-профилем. Этот профиль нам порекомендовали в фирме при оформлении заказа на гарнитур. Его преимущества в том, что он мало заметен в отличие от профиля, который монтируется на саму дверцу. Открывать нижние дверцы вполне удобно.





Но, к сожалению, на дверцах тандема холодильник-морозильник без ручек никак не обошлось. Все дверцы распашные, с доводчиками, ящики в тумбочках также с доводчиками.

Хотелось бы уделить пару слов одному «самоделкину» на нашей кухне — табурету с урной для мусора. Стандартное расположение урны под мойкой нашу семью не устраивало, а промышленность похожих вариантов не предлагает, поэтому мы разработали свой проект выдвижной мусорки из табурета. На дверце под мойкой вместо мусорки располагается контейнер для пакетиков, и еще остается много места.





Потолок над зоной готовки — натяжной, белый глянец. На стены нанесены жидкие обои. Пол в кухне сделан из ламината под светлое дерево. Отлично сочетается по цвету со столешницей!





Классические деревянные барные стулья прекрасно дополняют гарнитур.

Что касается зоны отдыха, в первую очередь хотелось бы сказать, что мы очень довольны тем, что ее предусмотрели: благодаря этому наша семья больше времени проводит вместе.

Зону «релакса» мы хотели видеть в стиле «лофт», который попытались создать с помощью «кирпичной» ТВ-стены, фотообоев, балок на потолке. В дополнение к этому перекрасили батарею в серебряный цвет и купили металлическую доску для магнитов — не выбрасывать же память об отдыхе. Кирпичики клеили сами.





Фотообои с одной из улиц старого Вильнюса нам изготовили на заказ. Кстати, телевизор можно смотреть из любой точки кухни, благодаря поворотному кронштейну.





Выбор диванов, которые бы подходили нам по стилю и размеру, к сожалению, был небольшой, но нам удалось найти фирменный магазин, в котором можно менять заводскую конфигурацию дивана: его длину, ширину подлокотников, цвет, материал и т.д. В итоге, диван нам сделали на заказ по приемлемой цене. Он раскладывается, и получается полноценное спальное место, которое может быть использовано для гостей. К тому же в нем есть отделение для хранения.

Большое внимание мы уделили свету. В помещении кухни у нас четыре вида света. Основной свет для кухонной зоны — люстра над обеденным столом, сделанная своими руками из чайного сервиза. Идею мы, конечно же, подсмотрели в одном из строительных гипермаркетов, но стоила она совсем не пролетарских денег, поэтому пришлось прибегнуть к смекалке. Для подсветки фасадов использовали встроенные в короб точечные светильники, этот свет можно включать для готовки и как самостоятельный.





В зоне отдыха основной свет — люстра-спот. Имеется также декоративная подсветка из двух точечных светильников, чтобы придать акцент «кирпичной» стене.





Отделку помещения, кроме потолков, делали сами.

Таким образом, основная часть ремонта и благоустройства кухни завершена. Теперь работаем над декором. На белой стене напротив кухонной зоны планируем сделать панно из фотографий. Но, так как у нас пока молодая семья, и важных событий еще не очень много, решили повесить просто рамки, в которых будем размещать самые памятные фотографии. Еще добавим минимальное количество зелени и декор на окна. Также в планах у нас приобретение комода под телевизор, пока не нашли подходящий вариант. Придется делать на заказ.

Вот такая наша небольшая, но очень функциональная, уютная и уже любимая кухня.

Итоговая смета:

Духовой шкаф 560 BYN (300 у.е.)

Варочная панель 280 BYN (150 у.е.)

Мойка 243 BYN (130 у.е.)

Холодильник 560 BYN (300 у.е.)

Смеситель 73 BYN (39 у.е.)

Потолок в обеих зонах 196 BYN (105 у.е.)

Работа электрика 18,7 BYN (10 у.е.)

Декоративный кирпич и фуга 108 BYN (58 у.е.)

Ламинат 597 BYN (320 у.е.)

Подложка 17 BYN (9 у.е.)

Диван 633 BYN (339 у.е.)

Розетки, выключатели 103 BYN (55 у.е.)

Балки и глазурь 93 BYN (50 у.е.)

Гарнитур 2887 BYN (1547 у.е.)

Гарнитур с монтажем и врезкой 485 BYN (260 у.е.)

Скинали 411 BYN (220 у.е.)

Стулья барные 280 BYN (150 у.е.)

Табурет 37 BYN (20 у.е.)

Светильники подсветки ТВ-стены и фасадов 90 BYN (48 у.е.)

Люстра над столешницей 93 BYN (50 у.е.)

Люстра-спот 75 BYN (40 у.е.)

Телевизор 831 BYN (445 у.е.)

Фильтр для воды 280 BYN (150 у.е.)

Фотообои 69 BYN (37 у.е.)

Итого: 9019 BYN (4832 у.е.)

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Хозяева действительно продумали все до мелочей. В копилку удачных дизайнерских решений можно отнести цвет и материал фасадов. Светлые тона визуально увеличивают пространство. К тому же они легко чистятся. Это несомненный плюс для рабочей зоны кухни. Фартук создает яркий акцент, который освежает все пространство. Также в интерьере правильно воспользовались одним из методов зонирования: разными фактурами для покрытия стен. Встроенная техника помогла сэкономить пространство.



Однако помещению хотелось бы добавить «воздуха». Кухня получилась несколько заставленной. Для 10-метровой кухни подошел бы Г-образный гарнитур. Хозяева выстроили его буквой П, чтобы отделить рабочую зону от места отдыха. В итоге и там, и там получилось тесновато.



В таких кухнях зонировать пространство можно с помощью контрастных цветов, разной фактуры отделки стен. Я бы советовала расставить гарнитур линейно или буквой Г, а зону отдыха сделала бы у противоположной стены. Интерьер бы закольцевался и визуально казался бы просторнее. В качестве примера я подобрала схожий интерьер с кухней нашего производства.

Своими глазами увидеть интересные мебельные решения можно в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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