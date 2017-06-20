Уничтожен неизвестный, устроивший взрыв на брюссельском вокзале

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Инцидент квалифицирован как теракт, кроме организатора которого никто не пострадал.

По официальным данным, неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном вокзале города вечером во вторник. Как сообщил журналистам очевидец происшествия, работник железнодорожной компании, перед этим мужчина выкрикивал лозунги радикальных исламистов, а затем произнес "Аллах Акбар!", передает РИА Новости .

Патрулировавшие вокзал военные оказались поблизости и немедленно открыли огонь. По информации телеканала RTBF, военные начали следить за подозрительным мужчиной сразу после того, как он вошел в здание. Взрыв прогремел в тот момент, когда они решили подойти к неизвестному. У прокуратуры до сих пор нет информации о его личности.

Помимо самого злоумышленника, никто не пострадал. Федеральные прокуроры квалифицировали произошедшее как теракт. Исполнитель взрыва скончался в больнице, сообщили СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.

Людей из Центрального вокзала немедленно эвакуировали, вокзал оцепили. Внутри по-прежнему работают саперы. Как сообщил кризисный центр при правительстве Бельгии, там может быть произведен контролируемый взрыв.

По указанию полиции брюссельская транспортная компания STIB приостановила движение метро и наземного транспорта в районе вокзала. Позже движение было возобновлено, но сама станция "Центральный вокзал" закрыта. Национальная компания бельгийских железных дорог (SNCB) сообщила о приостановке железнодорожного сообщения в центре города между южным, центральным и северным вокзалами столицы. Для удобства пассажиров STIB решил сделать бесплатным проезд для пассажиров SNCB.

Как только появились первые данные о происшедшем, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и министр внутренних дел страны Ян Ямбон заверили, что следят за ситуацией с помощью кризисного центра при правительстве Бельгии.

Позже Мишель и министр юстиции страны Кун Генс поблагодарили военнослужащих, службы безопасности и персонал железнодорожной компании за профессионализм и сообщили, что в среду утром пройдет заседание Национального совета безопасности Бельгии под председательством премьер-министра.

При этом официальный представитель центра Бенуа Рамакер рассказал РИА Новости, что уровень угрозы теракта в стране сохранен на отметке три из четырех возможных.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень ввели в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня понизили до отметки три, предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.