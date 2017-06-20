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После выполнения имеющихся заказов на строительство новых АЭС за рубежом «Росатом» может остаться без зарубежных заказов, поскольку этот рынок быстро сокращается, заявил замгендиректора корпорации Вячеслав Першуков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЭС станет одним из последних заказов для "Росатома" - рынок строительства АЭС схлопнулся После выполнения имеющихся заказов на строительство новых АЭС за рубежом «Росатом» может остаться без зарубежных заказов, поскольку этот рынок быстро...

Мировой рынок строительства новых атомных электростанций сокращается, возможности строительства новых крупных АЭС за рубежом практически исчерпаны. Об этом ​на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске заявил ​заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Першуков, передаетК.«Мы видим, что рынок сужается и для устойчивого развития корпорации, для выполнения тех планов по EBITDA, примерно 40% EBITDA к 2030 году мы должны зарабатывать не на рынке ядерных технологий. Все. Иначе не получается», — сказал Першуков.«Мы обладаем огромнейшим портфелем в 130 млрд долларов — это средний портфель заказов. Уже с трудом можем себе представить, где еще мы можем найти заказ на строительство атомных станций», — пояснил Першуков. По его словам, «Росатом» переходит на режим операционного обслуживания этих АЭС — поставляет ядерное топливо, осуществляет ремонтные работы, но этого недостаточно для развития.До 2020–2025 годов корпорация еще сможет найти покупателей и заказчиков ее традиционного продукта, однако «дальше будет сложно», пояснил топ-менеджер. В то же время Першуков отметил, что «Росатом» выходит на рынок плавучих АЭС. «Интерес со стороны островных стран просто колоссальный», — заверил он.По данным МАГАТЭ, в мире в стадии строительства сейчас находятся 60 энергоблоков АЭС, притом что работают 449 блоков на АЭС в 30 странах мира. Однако авария на японской АЭС «Фукусима» стала катализатором отказа правительств от строительства новых атомных объектов. Например, на Тайване все объекты атомной энергетики, сейчас вырабатывающие 16% от общего объема электроэнергии, должны прекратить работу к 2025 году. В мае за отказ от атома проголосовали на референдуме жители Швейцарии, а ранее по тому же пути пошла Германия. В США доля атомной энергетики к 2050 году сократится с нынешних 20 до 11%. Обещал снижение доли атомной генерации и новый президент Франции Эмманюэль Макрон (сейчас страна на 85% зависит от атомной энергии). Бурное развитие мирного атома ожидается в Китае — к 2026 году КНР планирует стать крупнейшей атомной энергетикой в мире, нарастив установленную мощность почти до 100 ГВт — это втрое больше, чем есть у страны сейчас.В этих условиях «Росатом» объявил о развитии новых направлений: малая гидроэнергетика и ветровая генерация, ядерная медицина, строительство центров ядерной науки и технологий, оборудование для газонефтехимии и тепловой энергетики, композитные материалы и др. Согласно стратегии компании, выручка от новых сфер бизнеса к 2030 году должна составлять не менее 30% от общей выручки.