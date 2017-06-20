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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с двух белорусских предприятий

21.06.2017 08:50 — |  
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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с двух белорусских предприятий

фото: Agriculture.by

В связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзор с 22 июня 2017 вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух предприятий из Беларуси.

Речь идет «Лунинецком молочном заводе и Браславском филиале Глубокского молочно-консервного комбината.

Одновременно российское ведомство сообщило, что с 21 июня отменяет временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Минской области: Столбцовского мясоконсервного комбината, Минского и Слуцкого мясокомбинатов, агрокомбината «Несвижский». 

Российская сторона подчеркивает, что эта мера будет осуществлена только при условии обязательной организации постоянной передачи информации в АИС «Меркурий» обо всех соответствующих товарах, отгружаемых с указанных предприятий в Россию.

Кроме того, усиленный лабораторный контроль вводится в отношении пяти предприятий (агрокомбината «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика»; ОАО «Александрийское»; ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал; «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал; ОАО «Ошмянский мясокомбинат»).

 
 
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В связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзор с 22 июня 2017 вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух...

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