|
Продолжение сериала "Сваты" снимут в Минске, где накануне покажут комедийный спектакль
Съемки продолжения сериала «Сваты» этим летом пройдут в Минске. Пользуясь случаем, 13 июля Татьяна Кравченко и другие артисты подарят минчанам театральную комедию «
Главный герой пьесы — молодой и успешный бизнесмен (Даниил Спиваковский), дела которого идут все лучше и лучше. Ровно до тех пор, пока на одной из встреч в компании не появляется его американский шеф (Александр Пашутин). Тот придерживается строжайших моральных принципов и требует того же от всех своих подчиненных. Так и наш герой оказывается в своего рода ловушке — вынужден вступить в законный брак.
Семейные проблемы мужчине ни к чему, а потому он самыми разными способами пытается обхитрить босса, при этом сохранив свободу, которой так дорожит. На этом пути его будет поджидать масса сложностей: возлюбленная откажется изображать законную супругу, то же произойдет с верной секретаршей, единственная реальная кандидатура на роль жены — домработница (Татьяна Кравченко), которая раза в два старше героя.
Кульминационным моментом действия станет ужин с боссом, куда без всякого приглашения являются и та самая возлюбленная, и секретарша. Чем обернется эта встреча? Удастся ли герою сохранить свое место в компании, а может, он, в конце концов, пожертвует им ради любви? Ответ на спектакле в Минске.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июля Татьяна Кравченко и другие артисты подарят минчанам театральную комедию "Обед для грешников".
|
Архив (Разное)
Комментарии