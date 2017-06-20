Съемки продолжения сериала «Сваты» этим летом пройдут в Минске. Пользуясь случаем, 13 июля Татьяна Кравченко и другие артисты подарят минчанам театральную комедию « Обед для грешников ». В главных ролях на сцене Центрального дома офицеров выступят народные артисты — Кравченко и Александр Пашутин, Даниил Спиваковский и Светлана Лаккай.





Главный герой пьесы — молодой и успешный бизнесмен (Даниил Спиваковский), дела которого идут все лучше и лучше. Ровно до тех пор, пока на одной из встреч в компании не появляется его американский шеф (Александр Пашутин). Тот придерживается строжайших моральных принципов и требует того же от всех своих подчиненных. Так и наш герой оказывается в своего рода ловушке — вынужден вступить в законный брак.

Семейные проблемы мужчине ни к чему, а потому он самыми разными способами пытается обхитрить босса, при этом сохранив свободу, которой так дорожит. На этом пути его будет поджидать масса сложностей: возлюбленная откажется изображать законную супругу, то же произойдет с верной секретаршей, единственная реальная кандидатура на роль жены — домработница (Татьяна Кравченко), которая раза в два старше героя.





Кульминационным моментом действия станет ужин с боссом, куда без всякого приглашения являются и та самая возлюбленная, и секретарша. Чем обернется эта встреча? Удастся ли герою сохранить свое место в компании, а может, он, в конце концов, пожертвует им ради любви? Ответ на спектакле в Минске.

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