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Китай бесплатно поставит в Беларусь партию броневиков CS/VN3

21.06.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Вооруженные Силы Беларуси получат от Китая на безвозмездной основе партию бронеавтомобилей CS/VN3, сообщили Sputnik в Министерстве обороны республики.

Китай бесплатно поставит в Беларусь партию броневиков CS/VN3
© YouTube / IRKUT Corporation
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Военная техника будет направлена в республику из КНР по соглашению с Министерством национальной обороны Китая о безвозмездной военно-технической помощи.

"С 21 июня начнется поставка очередной партии техники и имущества. В этот раз наши Вооруженные Силы получат новейшие бронированные машины CS/VN3", – сказали в Минобороны.

Там также уточнили, что белорусские военнослужащие уже прошли в КНР курс обучения по эксплуатации данных бронеавтомобилей на заводе в китайском городе Чунцин.

Весной 2015 года из КНР в ВС Беларуси поступили автомобили FAW HongQi L5, а ранее – автомобили DongFeng Mengshi EQ2050.

Броневик CS/VN3 был впервые представлен на  Zhuhai Air Show в 2014 году. Это транспортное средство, специально предназначенное для быстрого боевого развертывания, он может выполнять задачи по разведке, ведения боевых действий в условиях города. На бронетранспортере установлена 30-мм автоматическая пушка, он также может оснащаться противотанковыми управляемыми ракетами. CS/VN3C является амфибией и может перевозить 7 солдат, включая водителя, наводчика и командира машины.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские военнослужащие уже прошли в КНР курс обучения по эксплуатации данных бронеавтомобилей на заводе в китайском городе Чунцин.

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