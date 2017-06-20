Ресоветизация ― фейк, мода или социальный запрос: мнения экспертов

В последнее время в повестке дня различных дискуссионных площадок и экспертных сообществ часто стал появляться термин "ресоветизация", означающий возвращение к таким ценностям советского времени как социальная справедливость, коллективизм и самостоятельный путь развития, как альтернатива глобализму и хаосу, который все больше набирает обороты в окружающем мире.

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов решил собрать спектр мнений политологов, общественных деятелей и экспертов с целью выяснить природу появления понятия "ресоветизация" и причину нарастающего интереса к идеям советского прошлого. На бытовом уровне это проявляется в возрождении некоторых узнаваемых советских брендов, моде на реставрацию старых автомобилей, фильмов и песен. Итак, что это? Очередное ретро-поветрие, мимолетная мода, или социальный запрос, возникший в условиях идеологического вакуума?

Философ, политический эксперт Алексей Дзермант считает, что советское время для народов России, Беларуси и Украины является периодом серьезных достижений.

"Возвращение доброго имени этой эпохе и ее деятелям — естественный, нормальный процесс. Были и негативные стороны, но здесь показателен китайский пример, где говорят: "Мао был прав на 70% и неправ на 30%". Это некое упрощение, но нам тоже нужно выработать формулу отношения к прошлому, дифференцируя негативные и позитивные явления нашей истории", — говорит Дзермант.

В свою, очередь председатель Всемирного Конгресса соотечественников Михаил Дроздов не считает необходимым использование такого термина.

"В одну и ту же реку войти невозможно, и я бы термин "ресоветизация", наверное, не использовал. Есть надежда на то, что будут найдены пути некой новой интеграции, где все члены общества "играли бы свою партию", а в результате получался бы приятный "концерт", — считает Дроздов.

Директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман считает, что такое явление как "ресоветизация" — это предмет для глубоких исследований, поскольку многие люди так или иначе на него реагируют.

"Состояние, в котором оказались страны мира можно назвать неопределенностью. В связи с этим люди начинают искать приятные воспоминания, "фишки", поэтому тема "ресоветизации" будет в ближайшее время актуальна для всего постсоветского пространства", — говорит Прейгерман.

Секретарь ЦК КПБ, историк Георгий Атаманов полагает, что "ресоветизация" — это неизбежный процесс "спирального" развития истории общества.

"Мы хороший опыт из прошлого хотим взять в будущее. Те, кто отличается здравомыслием, начинают понимать, что вопросы "ресоветизации" это назревшая проблема, к которой следует подойти и с научной точки зрения, и с точки зрения общественных отношений. Из прошлого нужно взять то лучшее, о чем человечество мечтало веками — справедливое общественное устройство, равенство, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Закон перехода количества в качество сработает в любом случае, как объективный закон общественного развития. Сегодня в мире наступил момент, когда нужен новый виток и, к сожалению, история говорит о том, что подобные периоды шли через кровопролитие", — считает Атаманов.

Останется ли "ресоветизация" теоретическим термином либо приобретет практическое воплощение судить рано, ясно одно — всем нам нужен привлекательный образ будущего, внятная перспектива и устойчивое развитие.

Аудиозапись мнений экспертов о "ресоветизации" слушайте на радио Sputnik Беларусь.