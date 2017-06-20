Фитнес-инструктор Никита Данько совместно с медицинской лабораторией «Синэво» изучили 40 заявок на участие во втором сезоне проекта «Критическая масса» и предлагают из 9 семей выбрать 5, которым Никита поможет похудеть за шесть месяцев.

Ниже представлены истории семейных пар, борющихся за попадание в проект. Они рассказывают о белой зависти к тем, кому удается сбросить лишние килограммы, негативных последствиях отказа от курения, страхе перед экспериментами на себе и желании привести тело в порядок.

Поддержите понравившуюся пару «лайком»! Голосование продлится до 24 июня. Организаторы проекта оставляют за собой право проверить результаты на накрутки!

Елена Рыдевская и Павел Дурейко



Фото из личного архива Елены Рыдевской

Владельцы собственного бизнеса в сфере грузоперевозок Елена (90 кг) и Павел (130 кг) воспитывают 9-летнего и 2-летнего сыновей и годовалую дочку. Имеют перед глазами пример того, что методы похудения Никиты Данько эффективны, а потому, узнав про кастинг для второго сезона проекта «Критическая масса», решили пробиться в пятерку пар-счастливчиков.

— Минус 14 кг за 5 недель — это результат моего коллеги, который работает по дистанционной программе Никиты. — рассказал Павел. — Не мог поверить в его успех! Он же, чего скрывать, лентяй.

— Жаба душит, — призналась Елена. — Раз уж у нашего знакомого получилось похудеть, то, думаю, и нам это под силу.

Семья Кивишевых — Катерина и Кирилл



Фото из архива семьи Кивишевых

Предприниматель Катерина (78 кг) и менеджер по развитию бизнеса Кирилл (114 кг) продают детские игрушки и IT-оборудование соответственно. Катерина ласково называет супруга мастером по спортивному сидению на стуле и литерболу и добавляет: «Иногда помогаю ему поддерживать форму».

— Достижения, если позволите, не буду перечислять, — отшучивается Кирилл.

— В прошлом году участвовала в платном марафоне похудения, вот только забросила, — поделилась опытом Катерина. — Грустно кушать куриную грудку, когда муж лакомится чипсиками!

Анастасия Минкевич и Андрей Курак



Фото из личного архива Анастасии Минкевич

Специалист анонимного кабинета Анастасия (75 кг) и энергетик Андрей (93 кг) хотят вернуться к килограммам, которые имели десять лет назад, когда поженились. В таком случае в сумме им нужно сбросить 30 кг.

— Мотиватором к участию в проекте в нашей паре выступила супруга, — не скрывает Андрей. — Обнаженные фото «до» и «после» для инстаграма? Для меня это не проблема. Настя тоже не из стеснительных девушек. Ее кредо по жизни — «кто горит, тот полыхает», а себя она называет электровеником.

Андрей часто играет с друзьями в футбол и теннис, а причиной, почему спорт не помогает ему избавиться от лишнего веса, видит страсть к газированным напиткам — воде и коле.

Семья Маханько — Наталья и Андрей



Фото из архива семьи Маханько

Директор фонда помощи детям «Шанс» Наталья (68 кг) и основатель общественного объединения «Понимание» Андрей (124 кг) две недели назад бросили курить и за это время успели поправиться. Наталья прибавила к своему весу 4 кг, а Андрей потяжелел на 5 кг.

— По 15 сигарет в день выкуривала, — говорит Наталья. — Бросила, когда заболела пневмонией, и сразу набрала вес, так как желание курить перебиваю едой. Это моя вторая попытка бросить курить. Надеюсь, что последняя.

— У меня нет никотиновой зависимости, так что перестал курить в знак поддержки Наташи, — пояснил Андрей. — По этой же причине пришел с ней в проект.

Семья Федченко — Анна и Иван



Фото из архива семьи Федченко

Оператор АЗС Анна (100 кг) и тракторист Иван (140 кг) зимой купили собаку, чтобы заставить себя больше двигаться, однако это решение не приносит желаемый результат.

— К тому же, у меня недавно выявили проблемы с печенью, — добавил Иван. — Следовало бы придерживаться минимальной диеты, но штука в том, что «траву» есть не могу. Мне хочется мясо! И что есть, чтобы худеть и не страдать? Экспериментировать на себе? Это я уже проходил. Доходило до того, что желудок сам себя «ел», и я чуть было не потерял сознание на занятии в тренажерном зале. На фоне депрессии сорвался и снова стал есть все без разбора.

Семью Федченко не пугает необходимость фотографироваться в неприглядном виде. Более того, в последний раз, когда Иван худел, он разрешил друзьям отругать его непристойными словами в случае, если со 130 кг не сможет добраться до отметки в 100. В итоге Иван полегчал на 32 кг и не позволил своему окружению оторваться.

Семья Казаченок — Татьяна и Сергей



Фото из архива семьи Казаченок

Редактор Татьяна и оценщик Сергей вместе уже 23 года. Говорят, что в 1994-м году их общий вес был равен 135 кг, в 2010-м — 160 кг, а нынче без малого 200 кг. Пара живет в загородном доме и разводит коз и кроликов (более 30 голов).

— Еще у нас свой огород и сад, так что едим то, что сами вырастили. Если и начинаем худеть сами, то быстро бросаем — через два дня. Думаю, нам нужен волшебный пендель. За ним и пришли! А на примере Торнике Кикадзе из первого сезона проекта «Критическая масса», который сбросил 46 кг, увидели, что задача реальная.

Семья Шиш — Наталья и Александр



Фото из архива семьи Шиш

Менеджер Наталья (133 кг) и таксист Александр (125 кг) имеют проблемы с позвоночником и коленными суставами, что связывают с лишним весом. В заявке на участие в проекте Наталья указала, что больше не может жить с «жирным телом и отдышкой» и поэтому просит о помощи.

— Детей отправили на каникулы к бабушке, поэтому до осени можем активно поработать, перейти к правильному режиму питания и затем приобщить к нему дочерей 14 и 11 лет, у которых тоже есть лишние килограммы, — рассказали супруги.

Семья Зениных — Елена и Александр



Фото из архива семьи Зениных

Молодая мама Елена (86 кг) и веб-разработчик Александр (125 кг) растят 3-месячного сына и, вступив в борьбу с лишними килограммами, хотят быть для него примером.

— А как Платон подрастет, так ведь за ним будет не угнаться, — добавляет Елена. — Нужно привести себя в хорошую физическую форму!

— В позапрошлом году вместе ходили в тренажерный зал и лично я за два месяца сбросил «десятку», — вспоминает Александр. — А с тех пор, как супруга забеременела, оставили занятия. Нет, горы пельменей в тарелку не накидываем. А пополнели, считаю, из-за малоподвижного образа жизни.

Семья Лещун — Мария и Денис



Фото из архива семьи Лещун

Последняя пара, попавшая на голосование, — это специалист по сопровождению программного обеспечения Мария (82 кг) и безработный Денис (145 кг). Мария полагает, что среди причин, почему муж не может трудоустроиться, есть и лишний вес.

— Ведь как ни крути, встречают по одежке, —полагает она.

— Врачи констатировали, что у меня предиабетическое состояние и предложили диету, — говорит Денис. — Понимаю, что диабет — не шутки, и готов меняться.