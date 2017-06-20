Основатель Uber Трэвис Каланик покинул пост главы компании

Трэвис Каланик подал в отставку с поста главы компании Uber, сообщает The New York Times.



Основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик. Фото: Reuters

Такое решение, сообщили изданию несколько информированных источников, Каланик принял после разговора с основными инвесторами Uber, длившегося несколько часов.

20 июня, рассказали источники издания, пять основных инвесторов Uber направили Каланику письмо, в котором потребовали от него немедленно выйти из руководства компании.

Каланик после многочасовых переговоров с несколькими инвесторами, рассказали собеседники The New York Times, принял решение объявить об отставке.

«Я люблю Uber больше всего на свете и в этот трудный лично для меня момент я принял просьбу инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог вернуться к созиданию, а не отвлекаться на еще один бой», — говорится в заявлении Каланика об отставке (англ.яз.).