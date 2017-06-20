Американское издание The Outline опубликовало аудиозапись с внутреннего совещания в Apple по борьбе с утечками. Выяснилось, что основными источниками «сливов» стали фабрики в Китае, а компания наняла бывших сотрудников спецслужб, чтобы защитить корпоративные секреты. Об этом рассказывает TJournal .



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Мероприятие под названием «Остановить утечки: хранение конфиденциальной информации в Apple» посетили около 100 человек. Презентацию вели специалисты компании по информационной безопасности Дэвид Райс (David Rice), Ли Фридман (Lee Freedman) и Дженни Хабберт (Jenny Hubbert).

В начале и конце презентации показали видео, пропагандирующие секретность в Apple. В каждом ролике также были вкрапления с кадрами с одной из презентаций, где Тим Кук представлял новый продукт.

«Когда я вижу утечку в СМИ, мне становится мучительно больно. Это действительно вызывает боль в моем животе», — говорит в ролике сотрудник Apple на закрытом совещании. «Когда вы устраиваете утечку, вы подводите всех нас. Речь о репутации всей нашей компании и тяжелой работе различных команд», — отмечает другой.

Затем Хабберт объяснила, что за фразой «кое-что еще» («One more thing»), которая обычно произносится перед презентацией яркого продукта Apple, стоит «сюрприз и восторг» от того, что эта информация ранее не попала в прессу. По ее словам, такой подход «находится в ДНК Apple и ассоциируется с самим брендом».

Сотрудникам несколько раз напомнили не делиться информацией о работе ни с кем, включая родственников. При этом участников совещания заверили, что руководство не читает их электронную почту и не ведет за ними слежку. В случае, если утечка всё же произойдет, сотрудников попросили незамедлительно сообщить об этом начальству.

Райс рассказал о новой команде, которая борется с утечками сведений о новых продуктах (New Product Security). Это подразделение действует под руководством Отдела глобальной безопасности (Apple Global Security).

Выяснилось, что команда NPS использует аналитиков по всему миру (их число не раскрывалось), чтобы предотвратить утечку информации к конкурентам, СМИ и мошенникам. Часть из них ранее работала в Агентстве национальной безопасности, ФБР, ВМС, Министерстве юстиции, Секретной службе, других правоохранительных органах и армии.

Как «сливалась» информация

В презентации говорится, что самые крупные утечки Apple происходили «благодаря» заводам в Китае. В качестве примера привели « слив » фотографий iPhone 5 в 2012 году и продажу устройств на «черном» рынке. В 2013 году Apple пришлось выкупить у перекупщиков около 19 тысяч корпусов прямо перед анонсом iPhone 5C, а затем еще 11 тысяч — перед тем, как устройства получат клиенты.

Авторы презентации заявили, что «рвали задницу» ради борьбы с утечками с фабрик в Китае, и описали тактику недоброжелателей. По словам Райса, Apple имела дело с «очень талантливыми и креативными противниками».

К примеру, продавцы с «черного» рынка ненавязчиво привлекали рабочих с фабрики, размещая знаки на автобусных остановках и в общежитиях. В объявлениях предлагались «немалые деньги» за части устройств Apple. Самыми ценными деталями для вора считаются части корпуса iPhone или MacBook.

У китайских рабочих появились денежные стимулы для «слива» информации или контрабанды деталей. Хотя, как уверены в Apple, 99,9% из этих людей изначально хотели просто подзаработать денег, а затем вернуться в свою провинцию ради своего бизнеса, родственников или по каким-то другим причинам.

Согласно отчёту China Labor Watch, данные которого приводит Outline, работники на производственной линии завода в Китае получают около 350 долларов в месяц без учёта сверхурочных.

«Среди них есть множество людей, которые легко поддаются искушению. Скажем, что случится, если я предложу вам трехмесячную зарплату? В некоторых случаях мы видели, что за кражу люди получали вознаграждение, соизмеримое с годовой зарплатой», — рассказал Дэвид Райс, директор Отдела глобальной безопасности.

В Apple объяснили, что часто сталкивались с изобретательными случаями краж на китайских фабриках. Рабочие прятали украденные части в туалетах и смывали их в унитазы, чтобы позже вытащить из канализации. Зачастую детали пытались выносить, зажав их между пальцами на ногах. Также детали попросту кидали через ограды за пределы территории завода.

«Давным-давно у нас украли восемь тысяч задних частей корпуса одним способом — женщины проносили их в своих лифчиках, — вспомнил Райс. — Они готовы потратить много времени на кражу. Не обязательно на воровство частей корпуса. Это может быть всё, что угодно, что раскрывает продукт до его официального анонса».

По данным Apple, украденные с фабрик детали часто попадали на один из крупнейших в мире рынков электроники Хуацянбэй, который располагается в Шэньчжэне.

Какие выводы сделала Apple

Райс заявил, что с тех пор Apple в целом справилась с утечками на зарубежных фабриках. Ситуация изменилась: с 2016 года в кампусах, расположенных в Калифорнии, нарушений фиксируется больше, чем во всей цепочке поставок.

В компании рассказали о двух «основных» американских источниках утечек в 2016 году. Один из них проработал в интернет-магазине Apple около двух лет, другой — в iTunes не более шести лет. Apple не раскрыла мотивацию своих бывших сотрудников, но подчеркнула, что они предоставили украденную информацию блогерам и журналистам.

Команда Apple по глобальной безопасности заявила, что ей удалось замедлить возникновение утечек. Тем не менее они до сих пор происходят. В апреле 2017 года в прессу попали непроверенные сведения об iPhone 8, а перед WWDC сотрудники Foxconn « слили » данные о различных продуктах, в том числе HomePod.

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