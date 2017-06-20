Летом всякий старается держаться поближе к воде. Можно пойти дальше и научиться держаться на воде. Организатор байдарочных сплавов Денис Плесовских и директор турклуба "Активный" Юрий Федюкович рассказали Sputnik о самых популярных белорусских маршрутах и о том, зачем иностранцы едут к белорусским рекам, даже имея опыт сплавов по горным.

Плавать, но не рыбачить

"В законодательстве есть препятствие для байдарочников: в стране действует запрет на спуск на воду маломерных судов в период нереста рыбы. Закон рассчитан на рыбаков, но затрагивает и нас", — рассказал Денис.



© Фото: Кajak.by Белорусские реки совсем не страшные, зато очень живописные

Время нереста рыб определяется администрациями местных исполкомов — обычно он длится с апреля до конца мая. Райисполкомы могут самостоятельно решать, позволят ли они группе байдарочников проплыть по реке. Порой могут случиться казусы — река протекает по территории трех районов, и один из них может не дать разрешение.

"Наша цель — не рыбалка, а спортивно-рекреационный туризм, хотелось бы, чтобы получение разрешения было более простой процедурой", — рассказал Денис.

Организаторы сплавов говорят, что байдарочные походы популярны еще с советских времен, к тому же это недорого, если не приобретать разом все оборудование, а взять его напрокат у компании.

"Белорусы еще во времена Советского Союза увлекались туризмом, клубы финансировались государством. В 90-е государство перестало поддерживать детские клубы, а предприятия — собственные. К 2000-м гг. у людей начали появляться деньги на активный отдых — и сплавы приобрели большую популярность", — рассказал Юрий.

Беларусь может предложить множество маршрутов.

"Кто-то хочет спокойного сплава и идет на Неман, а кто-то выбирает узенькую речку, приток того же Немана — такие туристы получают удовольствие от преодоления препятствий. Единственное, чего в Беларуси нет — горных рек, самые серьезные препятствия — завалы на речке", — рассказали организаторы сплавов.



© Фото: Кajak.by С реки все выглядит совершенно по-другому, иногда с нее открываются потрясающие виды

Могут быть и техногенные препятствия — от небольших мостиков, которые построили местные жители, чтобы переходить из деревни в деревню, до гидроэлектростанции. Самые половодные реки Беларуси весной, пороги и перекаты для байдарочника особенно интересны, так что от запрета сплавляться весной многие недополучают желаемого уровня эмоций.

Вид на берег

Самые уникальные виды там, где река проходит через болото. А один из маршрутов позволяет взглянуть на Березинский заповедник, и это едва ли не единственный способ увидеть лес, который находится под охраной.

"С реки берег смотрится иначе. Причем, даже Минск с воды выглядит необычно — недавно мы запустили байдарочные экскурсии по городу. Первый сплав прошел хорошо, планируем продолжить", — рассказал Денис.

Экскурсии по Минску проходят по средам. Пока что большую часть заинтересованных составляют белорусы, но в первой экскурсии поучаствовали и гости из Германии.



© Фото: Кajak.by Весной реки половодные и сплавляться особенно интересно,но в это время идет нерест рыбы и районные администрации могут не дать разрешение

"Люди выбирают близкие Минску реки. Например, существует три маршрута по Нарочанке, а Ислочь и вовсе самое популярное место, и это часто не на пользу самой реке и ее берегам. Некоторые туристы недостаточно бережно относятся к природе, мы сами периодически чистим берега. Мусор — это проблема, забредаешь в тихое место, а оно загрязнено", — рассказал Юрий.

Можно насчитать порядка десяти популярных маршрутов выходного дня недалеко от Минска, но есть еще и ряд маршрутов в отдалении от столицы. Речь идет о недельных походах, за это время можно посетить Витебскую область и увидеть обрывистые берега рек, или отправиться на равнинное Полесье. А вот самая грязная река — Свислочь, ходить по ней на байдарке не особенно интересно.

А белорусы, которые сплавляются по алтайским рекам или приезжают в Карелию, к выбору белорусского маршрута относятся придирчиво — простой путь не выбирают. Некоторые воспринимают белорусские маршруты как возможность размяться перед сложным сплавом по горной реке.

Время для привала

В Беларуси местные жители к байдарочникам относятся благосклонно. Не парковать байдарки лучше разве что на территории частных агроусадеб, но и там конфликтов с гостеприимными белорусами обычно не возникает.



© Фото: Кajak.by Путешествие на байдарке - это еще и возможность пообщаться с природой

Сложности могут возникнуть в общении с "Рыбнадзором" — в период нереста рыбы они могут попросить байдарочников предъявить разрешение. А лесники проверяют, насколько бережно группа относится к природе.

Если решили сплавиться по реке, ничего, кроме желания и чашки в рюкзаке не требуется. Технике гребли обучат организаторы, они же дадут в аренду необходимое оборудование. Если новичок поймет, что хочет сплавляться часто, он самостоятельно купит все необходимое, включая байдарку, но за это придется отдать немалую сумму.

Человеку, который впервые сплавляется, поначалу страшно, что байдарка перевернется. Инструкторы убеждают, что ничего страшного нет — на каждом спасательный жилет, да и реки в Беларуси неглубокие. Байдарка перевернулась — а воды по пояс.

"На смельчаках демонстрируем учебный оверкиль — и показываем, что ничего страшного в этом нет", — рассказал Денис. Его собственный первый поход на байдарке был сложным — шел дождь, река была неинтересной, мечталось о доме и удобной кровати. Но через несколько дней понял, что хочет повторить поход — и не единожды.