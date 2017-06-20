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В Гомеле во дворе SEAT сбил трехлетнюю девочку
ДТП случилось в областном центре 20 июня, около 21.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.
24-летняя водитель SEAT ехала по дворовой территории улицы Пенязькова. В районе дома № 47 она совершила наезд на трехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу слева направо по ходу движения авто.
С травмами различной степени тяжести ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы.
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С различными травмами ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы.
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